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Памятную аллею в честь святого Афанасия высадили в парке 1000-летия Бреста

19.09.2018 06:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Бресте 17-18 сентября проводятся мероприятия, посвященные 370-летию со дня гибели преподобномученика Афанасия, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Брестской епархии.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58777.php

Памятную аллею в честь святого Афанасия высадили в парке 1000-летия Бреста

Почтить память небесного заступника брестчан прибыли около 20 архиереев из Беларуси, России, Украины и Польши. Памятные мероприятия начались со Всенощного бдения 17 сентября в Симеоновском кафедральном соборе. Утром 18 сентября состоялся традиционный крестный ход от собора в Афанасиевский мужской монастырь - предполагаемое место гибели игумена. Здесь, по преданию, в 1648 году Афанасий Филиппович принял мученическую смерть за православную веру.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58777.php

Памятную аллею в честь святого Афанасия высадили в парке 1000-летия Бреста

В монастыре была отслужена Божественная литургия с молебном. Богослужение возглавил Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте 17-18 сентября проводятся мероприятия, посвященные 370-летию со дня гибели преподобномученика Афанасия, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе...
 
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