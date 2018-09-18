Памятную аллею в честь святого Афанасия высадили в парке 1000-летия Бреста

В Бресте 17-18 сентября проводятся мероприятия, посвященные 370-летию со дня гибели преподобномученика Афанасия , сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Брестской епархии.



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Почтить память небесного заступника брестчан прибыли около 20 архиереев из Беларуси, России, Украины и Польши. Памятные мероприятия начались со Всенощного бдения 17 сентября в Симеоновском кафедральном соборе. Утром 18 сентября состоялся традиционный крестный ход от собора в Афанасиевский мужской монастырь - предполагаемое место гибели игумена. Здесь, по преданию, в 1648 году Афанасий Филиппович принял мученическую смерть за православную веру.



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В монастыре была отслужена Божественная литургия с молебном. Богослужение возглавил Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси.