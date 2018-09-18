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Памятную аллею в честь святого Афанасия высадили в парке 1000-летия Бреста
19.09.2018 06:28 — Разное | Виртуальный Брест
В Бресте 17-18 сентября проводятся мероприятия, посвященные
Почтить память небесного заступника брестчан прибыли около 20 архиереев из Беларуси, России, Украины и Польши. Памятные мероприятия начались со Всенощного бдения 17 сентября в Симеоновском кафедральном соборе. Утром 18 сентября состоялся
В монастыре была отслужена Божественная литургия с молебном. Богослужение возглавил Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси.
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В Бресте 17-18 сентября проводятся мероприятия, посвященные 370-летию со дня гибели преподобномученика Афанасия, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе...
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