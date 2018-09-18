

«Соберем портфель вместе!» - благотворительная акция в помощь школьникам прошла в Солигорске Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев.

В канун первого сентября в ГУ «Дворец культуры г. Солигорска» состоялось вручение подарков многодетным семьям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Основная цель – помочь родителям учащихся подготовить ребят к школе. Инициатором проведения благотворительной акции выступила Солигорская районная организация ОО «Белорусский союз женщин». Присоединились к акции предприятия и организации Солигорского района.

Ранцы, карандаши, ручки, тетради, фломастеры, краски, — богатство школьников дорого обходится родителям. А если в семье пять школьников? Благотворительная акция «Соберем портфель вместе» была организована более 15 лет назад по инициативе ОО «Белорусский союз женщин» и ее идейного вдохновителя Елены Козыревой.













Солигорские женщины свято верят, что добро, как бумеранг, вернётся назад, чтобы подарить надежду и веру в то, что в жизни есть место добрым делам и поступкам.













В прошлом году в рамках благотворительной акции «Соберем портфель вместе» была оказана гуманитарная, спонсорская помощь и помощь по месту работы родителей. Постоянным и надежным партнером благотворительной акции является ОАО «Беларуськалий». К акции присоединились и другие общественные организации, в том числе Солигорская районная организация Белорусского Общества Красного Креста и Солигорская районная организация общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодёжи».













В торжественной обстановке вручали семьям подарки от неравнодушных людей. Поздравляли ребят с наступающим учебным годом. Праздничное настроение дарили вокалисты и танцоры Дворца культуры: Андрей Цуба и Виктория Корниевич, коллектив современного танца «Адреналин», Виктория Нагорная , Александра Гирель.













В завершении мероприятия участники построились для коллективного фото на память. А маленьких гостей праздника ожидала игровая программа. Хорошее настроение и позитивные эмоции царили в зале. Ведь впереди – День знаний! А позади – яркие моменты уходящего лета.

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