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Курсы валют: есть вероятность, что доллар снизится до 2,10

19.09.2018 05:40 — Разное | Myfin  
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Курсы валют: есть вероятность, что доллар снизится до 2,10
фото: Myfin.by

По мнению Марка Гойхмана, ведущего аналитика ГК Телетрейд, движение на укрепление белорусского рубля на прошлой неделе проявилось как естественная коррекция после сильного падения.

Курсы валют: есть вероятность, что доллар снизится до 2,10

«Коррекция была вызвана во многом общим движением валют против доллара на рынке Форекс, в ходе которого индекс доллара DX снизился с 95,5 п. к 94,3 п. Кроме того, укреплялся и российский рубль из-за высоких нефтяных цен, не уходящих ниже $77/барр. по Brent, и неожиданного решения ЦБ России повысить ключевую ставку с 7,25% до 7,5 %», – отмечает финансовый аналитик.

Однако, по словам Марка Гойхмана, начало этой недели вносит новые тревоги на рынок. Они связаны с установлением 17 сентября ввозных пошлин США на импорт из Китая на $200 млрд и отказом Пекина от торговых переговоров в таких условиях.

«Данная ситуация вновь обостряет напряженность на рынках, что в целом неблагоприятно для рисковых валют, – считает аналитик. – Ситуация в ближайшие дни будет во многом зависеть от перспектив «торговых войн» Вашингтона и Пекина, возможно как продолжение коррекции валют к белорусскому рублю глубже, так и возобновление их роста. Валюты – на распутье. Соответственно, движение курса наиболее вероятно в рамках технических диапазонов».

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Два дня подряд белорусский рубль укрепляется к доллару и евро.
 
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