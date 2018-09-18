Курсы валют: есть вероятность, что доллар снизится до 2,10

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По мнению Марка Гойхмана, ведущего аналитика ГК Телетрейд, движение на укрепление белорусского рубля на прошлой неделе проявилось как естественная коррекция после сильного падения.

«Коррекция была вызвана во многом общим движением валют против доллара на рынке Форекс, в ходе которого индекс доллара DX снизился с 95,5 п. к 94,3 п. Кроме того, укреплялся и российский рубль из-за высоких нефтяных цен, не уходящих ниже $77/барр. по Brent, и неожиданного решения ЦБ России повысить ключевую ставку с 7,25% до 7,5 %», – отмечает финансовый аналитик.

Однако, по словам Марка Гойхмана, начало этой недели вносит новые тревоги на рынок. Они связаны с установлением 17 сентября ввозных пошлин США на импорт из Китая на $200 млрд и отказом Пекина от торговых переговоров в таких условиях.

«Данная ситуация вновь обостряет напряженность на рынках, что в целом неблагоприятно для рисковых валют, – считает аналитик. – Ситуация в ближайшие дни будет во многом зависеть от перспектив «торговых войн» Вашингтона и Пекина, возможно как продолжение коррекции валют к белорусскому рублю глубже, так и возобновление их роста. Валюты – на распутье. Соответственно, движение курса наиболее вероятно в рамках технических диапазонов».