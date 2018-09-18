ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У вас неподъемный кредит на жилье? Перекупим под более низкий процент!

19.09.2018 04:32 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A
У вас неподъемный кредит на жилье? Перекупим под более низкий процент!
У вас неподъемный кредит на жилье? Перекупим под более низкий процент!

Оцените преимущества нашего предложения:

  • процентная ставка от 13% годовых;
  • сумма кредита от 5 000 до 150 000 рублей;
  • срок кредитования от 1 года до 20 лет включительно;
  • гибкий подход к обеспечению;
  • самостоятельный выбор даты ежемесячного платежа;
  • возможность включения в совокупный доход супруги/супруга, а также близких родственников.

Кредит «Уласная маёмасць» с отсрочкой погашения основного долга можно получить на строительство (приобретение) жилых помещений, индивидуальных жилых домов, дач, садовых домиков, индивидуальных жилых домов для сезонного проживания, гаражей (машино-мест).

Кредит также предоставляется на рефинансирование полученных в других банках кредитов на недвижимость. Если учесть, что суммы кредитов на жильё существенны, то каждый процентный пункт играет роль, так почему бы не переоформить его дешевле?

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тянете неподъемный кредит на жильё? Или же мечтаете о собственном жилье и не можете определиться с выбором кредита? ОАО Банк БелВЭБ готово предложить...
 
Новости дня
Новости разные
 
19 сентября. События и люди
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.09.2018
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика