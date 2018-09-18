

У вас неподъемный кредит на жилье? Перекупим под более низкий процент!

Оцените преимущества нашего предложения:

процентная ставка от 13% годовых;

сумма кредита от 5 000 до 150 000 рублей;

срок кредитования от 1 года до 20 лет включительно;

гибкий подход к обеспечению;

самостоятельный выбор даты ежемесячного платежа;

возможность включения в совокупный доход супруги/супруга, а также близких родственников.

Кредит «Уласная маёмасць» с отсрочкой погашения основного долга можно получить на строительство (приобретение) жилых помещений, индивидуальных жилых домов, дач, садовых домиков, индивидуальных жилых домов для сезонного проживания, гаражей (машино-мест).

Кредит также предоставляется на рефинансирование полученных в других банках кредитов на недвижимость. Если учесть, что суммы кредитов на жильё существенны, то каждый процентный пункт играет роль, так почему бы не переоформить его дешевле?