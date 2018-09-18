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У вас неподъемный кредит на жилье? Перекупим под более низкий процент!
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Кредит «Уласная маёмасць» с отсрочкой погашения основного долга можно получить на строительство (приобретение) жилых помещений, индивидуальных жилых домов, дач, садовых домиков, индивидуальных жилых домов для сезонного проживания, гаражей (машино-мест).
Кредит также предоставляется на рефинансирование полученных в других банках кредитов на недвижимость. Если учесть, что суммы кредитов на жильё существенны, то каждый процентный пункт играет роль, так почему бы не переоформить его дешевле?
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Тянете неподъемный кредит на жильё? Или же мечтаете о собственном жилье и не можете определиться с выбором кредита? ОАО Банк БелВЭБ готово предложить...
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