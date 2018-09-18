Диму Билана спасли подушки безопасности



Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

РЕН ТВ

поет известный артист, управляя автомобилем.Ранее стало известно, что популярный артист стал виновником ДТП на Ленинском проспекте в Москве.управлял дорогим черным автомобилем Ford Mustang. Автомобиль певца врезался в задний бампер ехавшего впереди автомобиля Hyundai.В результате аварии никто не пострадал. Сотрудники ГИБДД оформляют ДТП без пострадавших с участием двух легковых автомобилей по адресу: Ленинский проспект, 146.Сам Билан признал свою вину в ДТП и утверждал, что в момент столкновения двух автомобилей был трезв.На кадрах с места ДТП видно, что в автомобиле Билана сработала подушка безопасности на месте водителя.