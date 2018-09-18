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Диму Билана спасли подушки безопасности
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко
"Поспи до весны", - поет известный артист, управляя автомобилем.
Ранее стало известно, что популярный артист стал виновником ДТП на Ленинском проспекте в Москве.
Дима Билан управлял дорогим черным автомобилем Ford Mustang. Автомобиль певца врезался в задний бампер ехавшего впереди автомобиля Hyundai.
В результате аварии никто не пострадал. Сотрудники ГИБДД оформляют ДТП без пострадавших с участием двух легковых автомобилей по адресу: Ленинский проспект, 146.
Сам Билан признал свою вину в ДТП и утверждал, что в момент столкновения двух автомобилей был трезв.
На кадрах с места ДТП видно, что в автомобиле Билана сработала подушка безопасности на месте водителя.
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В распоряжении РЕН ТВ оказались кадры, снятые певцом незадолго до ДТП на западе Москвы.
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