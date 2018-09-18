﻿ Диму Билана спасли подушки безопасности. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Диму Билана спасли подушки безопасности

19.09.2018 01:58 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко
В распоряжении РЕН ТВ оказались кадры, снятые певцом Димой Биланом в салоне его автомобиля незадолго до ДТП на западе Москвы.

"Поспи до весны", - поет известный артист, управляя автомобилем.

Ранее стало известно, что популярный артист стал виновником ДТП на Ленинском проспекте в Москве.

Дима Билан управлял дорогим черным автомобилем Ford Mustang. Автомобиль певца врезался в задний бампер ехавшего впереди автомобиля Hyundai.

В результате аварии никто не пострадал. Сотрудники ГИБДД оформляют ДТП без пострадавших с участием двух легковых автомобилей по адресу: Ленинский проспект, 146.

Сам Билан признал свою вину в ДТП и утверждал, что в момент столкновения двух автомобилей был трезв.

На кадрах с места ДТП видно, что в автомобиле Билана сработала подушка безопасности на месте водителя.

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В распоряжении РЕН ТВ оказались кадры, снятые певцом незадолго до ДТП на западе Москвы.
 
Новости дня
Новости разные
 
До +28°С. Как вам такой конец сентября?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.09.2018
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Газета Авангард
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика