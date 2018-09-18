До +28°С. Как вам такой конец сентября?

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Несмотря на конец сентября, в Беларуси по-прежнему по-летнему тепло.19 сентября ожидается переменная облачность. Без осадков. Утром в отдельных районах может сгущаться слабый туман. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +8..+14°С, во второй половине дня повысится до +21..+27°С, сообщаетГидрометцентра.20-21 сентября также ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью составит +9..+15°С, местами воздух может охлаждаться до +5..+8°С; дневной максимум температур будет находиться в пределах +22..+28°С.