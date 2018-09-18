Шведы оправдали приложение, приведшее к 37 нежелательным беременностям

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Фертильность (лат. fertilis — плодородный, плодовитый) — способность половозрелого организма производить жизнеспособное потомство. В физиологическом смысле под фертильностью понимают способность женщины или мужчины к воспроизведению потомства, то есть зачатию.

Приложение Natural Cycles, разработанное шведским физиком Элиной Берглунд, позволяет женщинам следить за фертильностью с помощью одного из естественных контрацептивных методов — температурного. Такой метод основывается на измерении базальной температуры тела (самой низкой температуры, достигаемой в период отдыха) сразу после пробуждения. Он позволяет косвенно выявить фертильную фазу менструального цикла (период овуляции характеризуется повышением базальной температуры на 0,25−0,5 градуса), а его эффективность при правильном использовании достигает 99 процентов.Эффективность работы приложения была подтверждена исследованием с участием более 20 тысяч женщин, однако в январе этого года сотрудники Стокгольмского Южного госпиталя сообщили, что из 668 человек, обратившихся в клиники для проведения аборта в период с сентября по декабрь 2017 года, 37 обвинили это приложение.Это заставило шведские госорганы усомниться в эффективности работы приложения, даже несмотря на то, что эффективность в 99 процентов, о которой сообщили создатели Natural Cycles, достижима только в случае «идеального использования» приложения. В случае пренебрежения некоторыми инструкциями эффективность температурного метода падает, но все равно остается высокой: около 93 процентов.После сообщения Стокгольмского Южного госпиталя за расследование эффективности приложения взялось Государственное фармацевтическое управление Швеции. В результате специалисты ведомства заключили, что эффективность работы приложения соответствует заявленным компанией 93 процентам.Несмотря на то, что расследование только что завершилось, в августе этого года компании удалось получить разрешение на использование приложения в США от Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).