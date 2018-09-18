Министр внутренних дел и глава наблюдательного совета хоккейного клуба «Динамо-Минск» Игорь Шуневич в эфире программы «Спорт-кадр» на телеканале «Беларусь 5» объяснил, почему канадский специалист Горди Дуайер все еще работает главным тренером, несмотря на слухи о скорой отставке.



Игорь Шуневич и Горди Дуайер. Фото: hcdinamo.by

— Команда играет неплохо, команда играет уверенно. Намного сильнее, чем в прошлом сезоне. Неудачный старт объясним по ряду причин. Мне бы тоже хотелось, чтобы были победы, полученные очки. Сегодня это было достаточно проблематично с точки зрения готовности наших соперников (программа вышла в эфир вечером 18 сентября сразу после победы «зубров» над «Локомотивом» в Ярославле, но интервью было записано раньше). Выводы из этой ситуации мы сделали.

Никаких изменений в штатном расписании по персоналиям не будет ближайшее время. Будем усиливать игру. В принципе, формула всем понятна и известна. Уверен, что победы будут в ближайшее же время. Во всяком случае, команда к этому готова физически и морально, — сказал Игорь Шуневич.

В 7 матчах со старта чемпионата КХЛ минское «Динамо» под руководством Горди Дуайера одержало 2 победы и с 4 очками замыкает турнирную таблицу Западной конференции.

В начале недели в СМИ появились слухи о том, что главным тренером минского «Динамо» может стать бывший наставник сборной России Олег Знарок.

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