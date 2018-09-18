Хоккеисты «Динамо-Минск» победили «Локомотив» в чемпионате КХЛ

Минское «Динамо» провело гостевой матч. Счет во встрече открыли хозяева льда: на 13-й минуте Брэндон Козун реализовал большинство. Однако во втором периоде минчане сумели не только отыграться, но и выйти вперед: отличились соответственно Денис Казионов (22-я) и Патрик Уиркош (29-я). Несмотря на все старания «Локомотива», уйти от поражения команде так и не удалось.

- Конечно, счастлив после этой победы! Показали отличную командную игру. После не слишком удачного первого периода, в котором хватало ошибок, смогли распрямить плечи. В дальнейшем мы боролись, были конкурентоспособны и дали отпор сильному сопернику. Разумеется, не могу не выделить Мишу Карнаухова, который проводил первый матч в нынешнем сезоне и действовал великолепно. Он оставлял нас в игре. Успех в поединке с таким оппонентом должен дать нам толчок, - слова главного тренера «Динамо» Горди ДУАЙЕРА приводит официальный сайт клуба.

Это вторая победа «Динамо» в нынешнем сезоне КХЛ. Сейчас у клуба 4 очка. Для сравнения: лидер Западной конференции «Йокерит» имеет 13 баллов.

Следующий матч «Динамо» проведет на выезде против череповецкой «Северстали». Игра состоится 20 сентября и начнется она в 19:00.