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Хоккеисты «Динамо-Минск» победили «Локомотив» в чемпионате КХЛ

19.09.2018 07:40 — Разное | Аргументы и факты  
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Хоккеисты «Динамо-Минск» победили «Локомотив» в чемпионате КХЛ
Официальный сайт ХК "Динамо Минск"

Минское «Динамо» провело гостевой матч. Счет во встрече открыли хозяева льда: на 13-й минуте Брэндон Козун реализовал большинство. Однако во втором периоде минчане сумели не только отыграться, но и выйти вперед: отличились соответственно Денис Казионов (22-я) и Патрик Уиркош (29-я). Несмотря на все старания «Локомотива», уйти от поражения команде так и не удалось. 

Хоккеисты «Динамо-Минск» победили «Локомотив» в чемпионате КХЛ Минское «Динамо» одержало первую победу в текущем сезоне КХЛ

- Конечно, счастлив после этой победы! Показали отличную командную игру. После не слишком удачного первого периода, в котором хватало ошибок, смогли распрямить плечи. В дальнейшем мы боролись, были конкурентоспособны и дали отпор сильному сопернику. Разумеется, не могу не выделить Мишу Карнаухова, который проводил первый матч в нынешнем сезоне и действовал великолепно. Он оставлял нас в игре. Успех в поединке с таким оппонентом должен дать нам толчок, - слова главного тренера «Динамо» Горди ДУАЙЕРА приводит официальный сайт клуба.

Это вторая победа «Динамо» в нынешнем сезоне КХЛ. Сейчас у клуба 4 очка. Для сравнения: лидер Западной конференции «Йокерит» имеет 13 баллов.     

Следующий матч «Динамо» проведет на выезде против череповецкой «Северстали». Игра состоится 20 сентября и начнется она в 19:00.

 
Теги: Минск
 
 
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