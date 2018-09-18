"Бразильская подтяжка ягодиц": стоит ли идти на риск?

29-летняя Лия Кембридж умерла после поездки в Турцию — как сообщается, в результате проведенной там пластической операции, известной как «бразильская подтяжка ягодиц». У Лии осталось трое детей.



Фото: SCOTT FRANKS

Почему эта процедура становится все более популярной и действительно ли опасно делать ее за границей?

Находясь под наркозом в клинике в Измире, Лия Кембридж перенесла три инфаркта, рассказал газете The Sun ее партнер Скотт Фрэнкс.

Судя по всему, ей делали операцию по наращиванию ягодиц, известную как «два в одном», когда пациенту пересаживают собственный жир, удаленный из других «проблемных мест», например с живота.

Лия, сама работавшая косметологом, предпочла делать операцию за границей: это часто обходится значительно дешевле, чем в Великобритании. Она очень переживала из-за того, что, как ей казалось, после рождения детей у нее на животе появились жировые отложения, рассказал Фрэнкс.



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При этом соседи Лии утверждают, что выглядела она совершенно потрясающе и, похоже, полетела делать пластическую операцию вопреки желанию бойфренда.

Лия — не первая британка, чье желание обладать безупречной попой привело к трагедии.

В октябре 2014 года 24-летняя жительница Лондона Джой Уильямс сделала операцию по изменению формы ягодиц в Бангкоке. Но в ее раны попала инфекция, и девушка скончалась под анестезией.

За три года до этого еще одна жительница Лондона, 20-летняя Клодия Адеротими, также умерла в результате неудачной операции по «усовершенствованию ягодиц», проведенной в отеле в США.



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По словам пластического хирурга Брайана Майю, увеличение ягодиц ничуть не более опасно, чем многие другие виды пластических операций.

«Опасность возникает, когда операцию проводят неквалифицированные хирурги вне клинических условий и без соответствующего постоперационного ухода», — говорит Майю, член Британской ассоциации пластических хирургов.

«Если жир вводится глубоко в мышечную ткань и в нижнюю часть ягодиц, то можно по ошибке закачать его в крупные вены. Тогда этот жир может вместе с кровотоком попасть в легкие и привести к летальному исходу», — объясняет хирург.



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А 31-летний Скотт Фрэнкс в интервью газете The Sun сказал: «Леа находилась под наркозом, и осложнения были вызваны тем, что жир попал в кровеносную систему и уровень кислорода упал. Ее состояние удалось стабилизировать, но у нее случилось три сердечных приступа, и они уже ничего не могли сделать».

Пластические хирурги из различных международных обществ создали целевую группу для мониторинга и отчетности по процедуре подтяжки ягодиц, говорит Майю. По его словам, смертность в результате процедуры составляет 1 на 3000 , и во всех расследованных летальных случаях в ягодичной мышце были обнаружены жировые эмболы.

Что включает в себя операция по увеличению ягодиц?

Процедура используется, чтобы сделать ягодицы более крупными, более округлыми или приподнять их.

Хирурги либо вставляют импланты с силиконовым наполнением, либо вводят жир, выкачанный из других частей тела, или и то и другое сразу.

В Великобритании операция, как правило, стоит от 2000 до 7000 фунтов (5700−9000 долларов), в зависимости от клиники и необходимости последующего ухода.

После операции пациенты обычно в течение нескольких недель чувствуют боль и дискомфорт в области имплантата, и им рекомендуется не сидеть на ягодицах в течение трех недель.

Возможные осложнения — раневая инфекция, разрыв протезных имплантов и жировая эмболия, когда жир может проникнуть в кровоток и блокировать сосуды.

Хирург говорит, что за последние четыре года в его клинике Cadogan в Челси на западе Лондона число операций по подтяжке ягодиц увеличилось. «Это сейчас повальное увлечение, — объясняет он. — Несколько лет назад все хотели стать миниатюрнее и спрашивали: можно ли сделать такую липосакцию, чтобы уменьшить попу?»

Именно эту процедуру и будут использовать, когда этот бум пройдет, пухлые попы выйдут из моды и пациенты захотят «дать обратный ход», — поясняет он.



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Так откуда же взялась эта навязчивая идея иметь больше объема сзади? Майю винит в этом поп-культуру, в центре которой сегодня более пышные, округлые женские формы.

«Мы живем в этнически разнообразном мире, и нам могут нравиться иные формы тел, отличные от наших собственных, — рассуждает Майю. — И благодаря наличию методов, с помощью которых мы можем изменить свою внешность, эти формы стали достижимыми».

Знаменитости, такие как Ким Кардашьян, Кайли Дженнер и Карди Би, пользуются огромным влиянием на умы в социальных сетях, где они постоянно публикуют фотографии, выставляя напоказ свои округлые попы.



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«Русские женщины хотят просто аккуратную попу»

Алина Исаченко, Би-би-си

Специалист в области эстетической и пластической хирургии компании Med Travel, расположенной в Беларуси, но работающей с клиентами в том числе из России и других стран СНГ, Анастасия Леваненко отмечает, что хирурги всячески пытаются отговорить пациенток от популярной процедуры.

«Это прежде всего связано с рисками, — рассказывает Анастасия. — Липофилинг (увеличение ягодиц при помощи внедрения собственного жира. — Прим. Би-би-си) может привести к жировой эмболии — закупорке сосудов. При вживлении силиконовых имплантов есть риск инфекции и нагноения. Ягодицы, в отличие от груди, — это подвижная часть тела, импланты нередко смещаются, что вызывает дискомфорт и некрасиво выглядит».

Несмотря на риски, число клиентов клиники неуклонно растет — если еще год назад поступало одно обращение в месяц, то теперь — порядка десяти. За помощью хирурга женщины обращаются от безысходности, отмечает специалист.

«К нам приходят доведенные до отчаяния женщины, которым [обрести идеальную, по их мнению, попу] не помогают ни походы в тренажерный зал, ни бесконечные занятия с личным тренером», — рассказывает Леваненко.

После обращения в клинику пациентки проходят обязательный осмотр у хирурга, который также вправе запросить справку об их психическом состоянии.

Как отмечает Анастасия, для большинства клиенток это уже далеко не первая пластическая операция.

«Увеличить ягодицы хотят женщины, которые уже не раз ложились под нож хирурга. Обычно это идет в комплексе. Одна девушка хотела увеличить грудь, ягодицы и восстановить девственность. Ограничилась, правда, лишь пластикой носа», — вспоминает специалист.

Несмотря на общую любовь к округлым формам, не в последнюю очередь благодаря рекламе и звездам шоу-бизнеса, между пациентками из разных стран есть существенные различия.

«Клиентки, которые приезжают к нам из Европы и Америки, хотят большую попу. Ее должно быть видно издалека. А русские — аккуратную, — объясняет Леваненко. — Они боятся, что это будет заметно и все вокруг станут их обсуждать. И так со всеми частями тела. Иностранкам мнение окружающих безразлично».

Кайли Дженнер, однако, отрицает, что проводила какие-либо операции на ягодицах, объясняя увеличение и округление этой части тела общим набором веса.

Между тем, певица Карди Би рассказала, что прежде чем попасть на музыкальную сцену, она сделала операцию по наполнению ягодиц силиконом в каком-то подвале в Нью-Йорке, после чего силикон вытекал еще пять дней.

В интервью журналу GQ она рассказала, что заплатила за эту процедуру 800 долларов, заметив, что ее коллеги-стриптизерши с более крупными попами зарабатывают больше, чем она.

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28-летней Людмиле из Беларуси операция по увеличению ягодиц помогла избавиться от комплексов и почувствовать себя увереннее.

«У меня всегда были ямочки на попе, — вспоминает Людмила, которая сейчас живет в Австрии. — Мне это не нравилось, со временем развились комплексы, я даже боялась ходить в бассейн. Одно время работала фитнес-тренером, но как можно вдохновлять других женщин, когда у тебя самой фигура неидеальна?»

Людмила, которая до этого уже нарастила грудь и сделала несколько процедур для омоложения лица, долго не решалась рассказать об операции, опасаясь негативной реакции друзей и знакомых.

«Увеличение груди уже давно стало обычным делом, об этом говорят открыто», — объясняет Людмила.

«А вот сделать себе красивую попу — это прямо отклонение какое-то. — Многие думают, что у тех, кто делает операцию, не все в порядке с головой, и это очень неприятно», — добавляет она.

«Людей завлекает интенсивный маркетинг»

Как отмечает доктор Майю, операция по бразильской подтяжке ягодиц может быть особенно привлекательной для некоторых женщин, поскольку она, по их мнению, способна убить одним выстрелом двух зайцев, решить за один раз две проблемы с фигурой.

«Во многих случаях это действительно двойной эффект от одной операции — удаление жира из того места, где он мешает, и перемещение его туда, где от него польза, — говорит он. — Также пластическая хирургия дешевле в таких странах, как Турция».

Согласно некоторым сообщениям, Леа Кембридж операция обошлась всего лишь в 3000 фунтов стерлингов.

«Но есть люди, которые приезжают из-за границы в наши клиники в Лондоне, потому что наши хирурги квалифицированные, их деятельность регулируется соответствующими органами — наши клиники безопасны, так что это двусторонний поток», — говорит он.

«Я думаю, что людей завлекает интенсивный маркетинг. И еще, почти все это — на иностранном языке, и у людей нет возможности проверить, надежны ли хирурги, — добавляет Брайан Майю.

«Это коммерческое предприятие, и они не собираются отказывать клиентам, они будут оперировать всех, независимо от того, подходят ли людям эти операции или нет. Принимая решение пройти операцию по более низкой цене, пациенты рискуют получить серьезные осложнения и даже — как показывает эта трагическая история — лишиться жизни».