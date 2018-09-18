Безопасность детей на дороге – забота взрослых !





В текущем году на территории Гродненской области зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие с участием детей, в которых 26 детей пострадали, 2 детей погибли.

По вине детей произошло 6 ДТП, (в двух случаях перебегали проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, в трех случаях выехали на велосипедах на главную дорогу, в одном случае ребенок пытался забраться на прицеп двигавшегося трактора). В остальных случаях травмы причинены по вине водителей.

Поэтому, находясь за рулем автомобиля, каждому водителю всегда нужно помнить об этом и быть более внимательным на дороге. Увидев ребенка, водитель должен снизить скорость даже в том случае, если нет реальной опасности. Ведь, засмотревшись или заигравшись, ребенок может выбежать на проезжую часть и оказаться под колесами автомобиля. Водители должны быть более внимательными при проезде остановок общественного транспорта, обозначенных пешеходных переходов, учреждений образования.

Ребенок-велосипедист, – это тоже проблема, которую должны решать взрослые. Родители не должны разрешать ребенку кататься на велосипеде по проезжей части и в других опасных местах. Для этого существуют специальные велодорожки и стадионы.

Водителю, в автомобиле которого находится ребенок, не стоит прибегать к резким маневрам. Поймите, судьбу ребенка в аварийной ситуации определяет то, как он сидит в автомобиле. Ведь он пассажир и подвергается такой же опасности. Не стоит также забывать, что дети в возрасте до 9 месяцев должны перевозиться в автомобиле в специальном кресле. А дети в возрасте от 9 месяцев до 3 лет — с использованием специального кресла, снабженного соответствующими ремнями.

С наступлением осеннее-зимнего периода уменьшается и продолжительность светового дня, появляются неблагоприятные метеорологические и погодные условия способствующие совершению ДТП, поэтому остается актуальным использование детьми и другими участниками дорожного движения световозвращающих элементов. Отпуская своих маленьких детей вечерами во двор, помните, что большинство ДТП происходит именно со школьниками младших и средних классов.

Культура поведения на дороге должна прививаться с детства. Самый серьезный вопрос воспитания юных пешеходов ложится на их родителей. Даже зная Правила дорожного движения, многие дети на улице всегда стараются подражать взрослым. Поэтому, нарушая правила, взрослые всегда должны помнить: на них смотрят дети! Одно неправильное действие родителей на глазах у ребенка или вместе с ним может перечеркнуть все словесные предостережения.

Александр ЖУК,

старший инспектор ДПС ГАИ

майор милиции.