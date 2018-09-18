В Городке откроют школу мира

В рамках празднования Международного дня мира 20-22 сентября на Городокщине, на базе загородного оздоровительного лагеря «Орион» впервые пройдет слет юных посланников мира.В программе слета — открытие первой в Витебской области школы мира на базе СШ № 1 г. Городка.

Наш корр.





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