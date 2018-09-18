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Состоится единый день информирования населения

19.09.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Состоится единый день информирования населения

В четверг, 20 сентября, в районе пройдет единый день информирования населения на тему  «Основные направления развития и совершенствования системы жилищно-коммунального хозяйства».

Справки по телефону  5-96-54.

 


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В четверг, 20 сентября, в районе пройдет единый день информирования населения на тему  «Основные направления развития и совершенствования системы...
 
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