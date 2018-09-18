В четверг, 20 сентября, в районе пройдет единый день информирования населения на тему «Основные направления развития и совершенствования системы жилищно-коммунального хозяйства».
Справки по телефону 5-96-54.
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Состоится единый день информирования населения
19.09.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны
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В четверг, 20 сентября, в районе пройдет единый день информирования населения на тему «Основные направления развития и совершенствования системы...
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