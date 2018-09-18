Пройдут «прямые телефонные линии»

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20 сентября, с 10.00 до 12.00, состоится «прямая телефонная линия» с начальником управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Татьяной Васильевной ТОЛСТИК по вопросу социальной защиты пожилых граждан.

Телефон «прямой линии» — 5-15-35.

В среду, 26 сентября, с 12.00 до 13.00, по телефону 2-54-78 состоится «прямая телефонная линия» с председателем суда Несвижского района Олегом Викторовичем ЛОГАЧЁВЫМ.

В преддверии Дня таможенника, с 17 по 19 сентября, в Минской региональной таможне работает «прямая телефонная линия».

Граждане могут получить ответы на интересующие их вопросы, касающиеся сферы таможенного законодательства, правил прохождения таможенной границы, порядка оформления и перемещения товаров и транспортных средств, следующих через границу, и другие.

С 9.00 до 18.00 специалисты таможенного дела будут на связи по телефону 8 (017) 218-96-03.