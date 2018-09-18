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Закон должен соблюдаться

19.09.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Согласно приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 7 сентября 2018 года № 78, с 10 сентября по 9 октября в стране проходит месячник по выявлению самовольных переустройств и (или) перепланировок. По Положению об условиях и порядке переустройства и (или) перепланировке, утвержденному постановлением Совета   Министров Республики Беларусь от 16.05.2013 г. № 384, к работам по переустройству и (или) перепланировке относятся замена или перенос систем газоснабжения, центрального отопления, мусороудаления, газоудаления, устройство гидро-, паро-, тепло- и звукоизоляции, изменения в несущих конструкциях, изменение площади, количества жилых комнат и подсобных помещений в квартире за счет разборки существующих и (или) устройства новых перегородок, изменение площади и количества помещений в изолированных нежилых помещениях за счет разборки существующих и (или) устройства новых перегородок, устройство, увеличение проемов в ненесущих стенах и перегородках.

В районе по телефону диспетчерской УП «Несвижское ЖКХ» 2-41-89 создана «горячая линия» для приема обращений граждан по факту самовольных переустройств и (или) перепланировок в рабочие дни — с 8.00 до 20.00, в субботу — с 9.00 до 12.00.

В случае поступления информации по данным фактам районная смотровая комиссия с представителями райисполкома и участковым инспектором   милиции   будет   проводить   проверку  и  контролировать принятие мер по приведению жилого и (или) нежилого помещения в прежнее состояние либо получению согласования (разрешения) райисполкома в установленном законодательством порядке.

Юлия КОНИЩЕВА,

начальник отдела ЖКХ,

 архитектуры

 и строительства

Несвижского райисполкома.

 


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Согласно приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 7 сентября 2018 года № 78, с 10 сентября по 9 октября
 
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