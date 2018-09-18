Если нет средств на авто, есть ли право рожать? Мнение о невыносимой легкости материнства

На днях пользователи белорусских соцсетей дружно постили скриншот комментария, в котором обозреватель ряда отечественных изданий задается философским вопросом: имеют ли не очень обеспеченные люди моральное право рожать детей, усложняя тем самым жизнь общества?





Ох, это наше любимое деление людей на тех, кому можно, и тех, кто недотягивает…

Когда уже внуки?

Под статьей на тему того, как общество давит на женщин детородного возраста вот этим вот «часики тикают, когда уже внуков», видела мужской комментарий: «Да успокойтесь вы уже, кто на вас давит, ваша мама и ваша тетя — это никакое не общество». Вот сразу видно, у человека много детей, он свою задачу выполнил и никто его не трогает, правда?

На самом деле с годами ничего особо не меняется. Женщинам по-прежнему говорят о том, что материнство — это основное предназначение и ничего более важного, чем рождение ребенка, в этой жизни не случится. Я как-то уже рассказывала о представителе одного из наших вузов, который приходил в школу агитировать старшеклассников поступать к ним. Он так прямо и сказал, что обращается исключительно к мальчикам, потому что у девочек одна задача — родить. А учиться им незачем.

Ничего нигде не давит, нет?



demiart.ru

Куда вы претесь со своими колясками?

Но вот до нас достучались. Мы услышали, что надо рожать. Но теперь вдруг оказывается, что никому мы со своим ребенком не нужны, потому что детям не место в общественном транспорте, самолетах, магазинах, торговых центрах, кафе, ресторанах и на велодорожках.

Мой сын давно вырос, но одно я помню точно: я ни разу не испытывала неловкости по поводу того, что «лезу куда-то со своим ребенком».

Но вот появился обозреватель, который не скрывает, что мы усложняем ему жизнь, и он такой не один. И когда с маленькой племянницей в коляске я захожу в автобус или гуляю по торговому центру, действительно немного съеживаюсь, опасаясь этого самого «да куда она со своей коляской прется».

А где отец?

Еще больше достается матерям-одиночкам. И неважно, в результате чего эта женщина осталась одна — кто будет выяснять, овдовела она, развелась или никакого мужа никогда и не было, в любом случае она всегда «порченный товар с прицепом».

Недавно случился небольшой скандальчик вокруг российского депутата, который открыто высказывался о матерях-одиночках, называя их «блудливыми девками» .

В этом он не одинок, тема «Почему нельзя брать в жены разведенку с прицепом» — это отдельная ниша для обсуждения в соцсетях. Хотя в них попадаются отличные мысли. Например, о том, что сама формулировка «брать в жены» в этой ситуации неверна: это мать с ребенком — готовая, сформировавшаяся семья. И это они «берут» в свою семью мужчину, так что он бы особо носом не крутил-то.



forbes.com

На самом деле жизнь совершает лихие повороты: муж сегодня есть, а завтра он собрал чемодан, ушел к другой и знать тебя не знает — и вот ты неожиданно мать-одиночка. Разве редкость, когда после развода отцы полностью исчезают из жизни своих детей , скрываясь даже от выплаты алиментов?. А, не дай бог, овдовеешь, пенсия по потере кормильца мизерна и перестает выплачиваться по достижении ребенком восемнадцати лет, хотя его вообще-то и дальше нужно одевать, кормить и оплачивать учебу.

Пришла в форму после родов?

При этом материнство — это все еще красивая, глянцевая картинка, чему особенно способствует инстаграм. Вам всегда расскажут, какое это счастье, какие это уси-пуси маленькие пяточки. Но попробуйте сказать правду, поговорить о тяжестях послеродовой депрессии — и от вас быстро отмахнутся: «Такая радость в доме, не гневи бога». Еще можно сесть и подсчитать, какое количество новостей и материалов посвящено теме: «Как быстро она вернула форму после родов».

То есть, помимо колик, бессонных ночей, грудного вскармливания, зубов, поносов, атопического дерматита и мысли о том, как бы наконец помыть голову, женщина должна быть озабочена и тем, чтобы через две недели после родов вернуть былую форму. Ну, норм.



popsugar.com / Реальное «послеродовое» тело

Карьера или дети?

Недавно мы писали о посте научного журналиста Аси Казанцевой , в котором она противопоставляет работу кассиром возможности стать научным журналистом, издать кучу книг и уехать в Оксфорд. Так вот фразой «вместо этого она родила ребенка и работает кассиром» тоже был брошен нехилый такой камень в сторону материнства. Как будто бы родить ребенка — это крест на профессиональной карьере, да и вообще на жизни любой женщины. Как будто бы ни у одного профессора в Оксфорде нет детей.

На самом деле, здесь все очень просто: женщина в любом случае будет подвергнута осуждению. Если она выберет карьеру, ей всю жизнь будут припоминать о ее невыполненном предназначении. О том, что у нее еще есть шанс, что сегодня и в сорок пять рожают, что еще даже можно усыновить!

Если она выберет семью, на нее будет повешен ярлык домохозяйки-курицы, ее станут спрашивать, не жалеет ли она об упущенных возможностях.

Если же женщине удастся успешно сочетать карьеру и семью, то никто в это все равно не поверит: «А с кем были дети, пока она карьеру строила? Да там же няньки этого ребенка вырастили! Зачем вообще было рожать…» Поэтому не надо заморачиваться, делайте все, что хотите.

Дал зайку, даст и лужайку?

Существует вполне себе популярное мнение, пришедшее к нам с Запада, о том, что прежде, чем заводить детей, нужно основательно встать на ноги, сделать карьеру, обзавестись собственным домом с зеленой лужайкой и теми самыми двумя-тремя машинами. Но дети — это не очередная галочка в списке запланированных жизненных целей. Жизнь устроена немного иначе.

Это не работает так: вот я купил квартиру, вот у меня три автомобиля, три портсигара и пиджак замшевый, теперь можно и ребенком «обзавестись» (или, может, все-таки лучше четвертым автомобилем?). Да и слухи о том, что для воспитания ребенка нужны огромные средства, тоже несколько преувеличены.

Вот это вот «плодить нищету» чаще всего исходит от тех, кто ставит перед собой вполне определенные материальные цели. Начиная с дорогущей коляски определенной модели и кучи никому не нужных гаджетов, и заканчивая престижным частным детским садом и такой же школой.

Но если бы детей рожали только те, кто может позволить себе частную школу, то мы бы все давно взялись за руки и дружно вымерли.

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