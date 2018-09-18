Самая быстрая Jetta: седан Volkswagen смог разогнаться до 338 км/ч

В рамках мероприятия World of Speed на дне высохшего соляного озера Бонневилль в американской Юте тюнингованная Volkswagen Jetta установила новый рекорд скорости.





Впрочем, речь не идет об абсолютном рекорде — на счету Jetta, подготовкой которой занималась калифорнийская компания THR Manufacturing, значится высшее достижение в категории G/BGC (модифицированные автомобили). Автомобиль смог разогнаться до 338,15 км/ч, что на 2,65 км/ч быстрее прежнего официального рекорда в классе, зафиксированного организацией SCTA (Southern California Timing Association).





Под капот рекордная Jetta получила основательно модернизированную двухлитровую турбо-«четверку» TSI, которая устанавливается, например, на «заряженный» Golf R — она получила новые турбонагнетатель, распредвалы, шатуны и поршни, а также новую выпускную систему, в результате чего отдача была увеличена до 600 лошадиных сил.





В салоне остались только кресло водителя и органы управления, но добавился каркас безопасности. Кроме того, в соответствии с условиями заезда седан оборудовали специальными колесами и шинами для езды по соли, дифференциалом повышенного трения и двумя тормозными парашютами, а подвеску значительно занизили.