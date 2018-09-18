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Катерина Голицына в ГДК
19.09.2018 — Разное | Новости Волковыска
26 октября в 18.00 в волковысском городском доме культуры состоится концерт Катерины Голицыной. Российская певица выступит с концертной программой «Какая дама пропадает».
Справки по телефону 44860.
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26 октября в 18.00 в волковысском городском доме культуры состоится концерт Катерины Голицыной. Российская певица выступит с концертной...
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