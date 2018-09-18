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С модернизированным дизелем и гибридной системой: Ford показал обновленный фургон Transit

19.09.2018 09:04 — Разное | Tut.by  
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На открывающейся 20 сентября выставке коммерческого транспорта в Ганновере состоится дебют обновленной версии фургона Ford Transit.


Среди визуальных изменений у Transit — более высокая и внушительная решетка радиатора с тремя поперечинами и перепрофилированный передний бампер, а также новые светодиодные дневные фонари у топовых комплектаций. Разработчики говорят об облегченной конструкции фургона — помимо всего прочего благодаря новому алюминиевому капоту, штампованным стальным колесам переменной толщины, внутрикузовным перегородкам, изготовленным из прочных композиционных материалов, а также одиночному глушителю вместо сдвоенного.


В салоне появились новая передняя панель с восьмидюймовым дисплеем мультимедиа-системы SYNC3 и руль, а также более комфортабельные сиденья. Стал шире список доступных электронных помощников, среди которых системы активной помощи при парковке и удержания машины в полосе движения, адаптивный круиз-контроль с функцией распознавания дорожных знаков и усовершенствованная система предотвращения столкновений, способная обнаруживать пешеходов в ночное время.


Двухлитровый дизель EcoBlue был модернизирован — давление впрыска было повышено до 2200 бар, улучшена конструкция турбокомпрессора, появились новые стальные поршни и масляный насос с переменной производительностью. К уже существующим вариантам мощностью 105, 130 и 170 лошадиных сил добавлен новый — с отдачей 185 сил и 415 Нм крутящего момента. В качестве опции предлагается «мягкая» гибридная система mHEV с комбинированным стартер-генератором с ременным приводом, улучшающая топливную экономичность примерно на 3% согласно новой методике WLTP.


Европейские продажи обновленного Transit начнутся в середине 2019 года. Весной 2020 года в дополнение к стандартной 6-ступенчатой «механике» для Transit с задним приводом будет предложен 10-ступенчатый «автомат».

 
 
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Европейские продажи обновленного Transit начнутся в середине 2019 года.
 
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