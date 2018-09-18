"Если у родителей лишний вес - 80%, что он будет у ребенка". Диетолог о причинах детского ожирения

В Беларуси у каждого четвертого ребенка есть избыточный вес. Специалисты этой цифрой обеспокоены, а вот родители не всегда считают лишние килограммы проблемой. О том, что стоит исключить из рациона детей, можно ли давать им в школу бутерброды и почему в первую очередь пересмотреть свои пищевые привычки должны мамы и папы, беседуем с диетологом, гастроэнтерологом Лилией Косникович.





«Если у родителей лишний вес, то с вероятностью 80% он будет и у ребенка»

— Многие родители, и особенно бабушки, уверены: полный ребенок — здоровый ребенок.

— До пяти лет допустимо небольшое увеличение массы тела. Но если после этого возраста дети набирают лишние килограммы, надо обращаться к специалистам, потому что рано или поздно это приведет к ожирению.

— Как понять, что вес превышает норму?

— Мамам я бы посоветовала пользоваться таблицами веса или онлайн-калькулятором расчета оптимального веса ребенка. Они очень понятные. В случае с подростками можно посчитать индекс массы тела.

Если есть сомнения, лучше спросить у педиатра. Например, для астеничного ребенка идеальная масса будет одна, а для плотного — другая.

— Часто полноту детей оправдывают тем, что это предрасположенность от природы. Насколько этот фактор имеет значение?

— Если у родителей есть лишний вес, то с вероятность 80% он будет и у ребенка. Неутешительный прогноз: если сейчас 61% населения с избыточной массой тела, то какую цифру будем иметь через два поколения?



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— Какие причины детского ожирения вы бы выделили?

— На детей 7−11 лет влияет реклама: они выбирают продукты, которые там видят. Также сказывается длительное нахождение дома за компьютером — школьники больше сидят и меньше тратят энергии. К тому же у многих привычка есть за монитором.

У подростков основная причина лишнего веса — еда вне дома. Под влиянием сверстников они выбирают фастфуд, сладкую газировку.

И для тех, и для других играют роль пищевые привычки семьи. Во взрослой жизни дети будут копировать поведение родителей. Сами взрослые не ощущают этой проблемы: продолжают готовить большие порции, есть жареное, мучное. Исследования показывают, что в семьях с низким социально-экономическим статусом и уровнем образования вероятность развития избыточной массы тела у детей выше. В таких семьях реже водят ребенка в спортивные секции, реже покупают правильные продукты.

Проблема еще и в том, что и дети, и взрослые не осознают последствий неправильного питания для своего здоровья. Выучить английский язык люди стремятся, а вот элементарными вещами — что такое крахмал, какая дневная потребность в калориях, как строить рацион — не интересуются. Те, кто посещает фитнес-зал и для кого внешность важна для работы — это очень маленький пласт населения.

— Чем грозит ожирение?

— Оно сокращает продолжительность жизни на 15 лет. Лишний вес приводит к развитию сахарного диабета ІІ типа: у каждого второго диабетика именно это стало причиной развития заболевания. Возрастают риски развития сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркта, инсульта), онкологии.

Доказано, что здоровье человека на 50% зависит от его образа жизни. На генетику и медицину приходится всего по 10%.



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«В день ребенку положено не больше 300 г фруктов»

— Что стоит исключить из рациона ребенка?

— Лишний сахар, добавляемый в чай, компот, газировку, пакетированные соки. Все остальное можно оставить. Вообще у детей большая потребность в энергии: для 7−10 лет это 2100−2300 калорий в сутки, для 11−13 лет — 2300−2500 калорий, для 14−17 — 2400−2600. Это связано с тем, что они растут и много двигаются.

Вот пример рекомендуемых объемов порций для школьников 7−10 лет. На завтрак — 200 г каши и 80 г белкового блюда (яичного, мясного, рыбного, творожного). Плюс 80 г салата. На обед можно 250 г супа, 100 г мяса, птицы или рыбы, 150 г гарнира и 80 г салата. Полдник — 200 г кефира или молока, блюдо из творога (100 г), булочка (90 г) и 200 г фруктов. В качестве ужина рекомендуется порция в 250 г, состоящая из каши, творога и овощей. Также можно добавить сладкий десерт из 120 г фруктов и кусочка шоколада (30−40 г). Плюс на весь день положен хлеб: 110 г пшеничного и 60 г ржаного. Как видите, питание энергетически насыщенное.

— Дети толстеют из-за вредных вкусностей — мороженого, чипсов?

— Не только. Лишнее потребление «хороших» продуктов тоже может стать причиной избыточного веса. Некоторые, например, выпивают вечером литр молока — это очень много.

Родители не учитывают, что фрукты — это природные сахара. В день ребенку положено 300 г фруктов. Если он съедает 700, как сейчас в сезон, значит, стоит ограничить потребление других сладких продуктов. А мамы думают, что фруктов надо давать побольше: мол, это же витамины. Хотя в банане содержится сахара столько же, сколько в печенье.



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— Можно ли детям есть на ночь?

— За час до сна можно устроить легкий перекус: фрукт, печенье, йогурт. Не надо отправлять ребенка спать голодным. Главное — не давать на ночь тяжелую пищу: мясное, жареное.

«Серьезно ограничивать рацион нельзя»

— Что положить ребенку в ссобойку?

— В садик ничего не надо. Там уже весь рацион рассчитан — норма калорий, жиров, белков, углеводов. Поэтому конфеты, которые малыши едят помимо этого, — лишнее.

В школу в качестве перекуса желательно давать продукты, где содержится белок и крахмал. Например, йогурт и цельнозерновую булочку, хлеб и мясную нарезку, бутерброды.



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— Бутерброды? Их же принято считать вредными.

— Это лучшее, что придумано! Хлеб (в том числе и пшеничный) — полезный продукт, сложный углевод. Он дает сытость, медленно усваивается в организме и не провоцирует скачок сахара. Вопрос, что класть на него. Хороший вариант — сыр, яйцо, мясная нарезка, красная рыба. Можно намазать сливочное масло.

Что не стоит давать с собой, так это сухофрукты: они содержат много сахаров. В 100 г кураги, к примеру, их 50 г. Орехов можно чуть-чуть — они калорийные. Вместо пакетированного сока лучше положить обычную воду.

Внимательно надо относиться к сладким питьевым йогуртам, так как они тоже содержат сахар. Если покупать бутылочки больших объемов по 400−500 миллилитров, то это приведет к переизбытку нормы сахара в день. Лучше делать натуральный йогурт и самим добавлять в него фрукты и небольшое количество сахара.



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— Стоит ли давать школьнику карманные деньги ? Он же наверняка потратит их на сладости.

— Пускай ребенок что хочет, то и купит. Одна порция сладкого в день для любого человека допустима. Убрать сахар совсем будет слишком чувствительно для детей. Просто если они едят печенье и шоколад в школе, не надо давать им этого вечером.

— Можно ли посадить ребенка на диету?

— Серьезно ограничивать рацион самостоятельно нельзя — это надо согласовывать с врачом. Дети с ожирением должны консультироваться у врачей-специалистов. Эндокринолог исключит гормональные причины набора веса, психолог поможет выявить нарушения пищевого поведения, диетолог порекомендует сбалансированный рацион.

— Сколько времени дети должны проводить за играми во дворе?

— По рекомендации ВОЗ, у детей и подростков ежедневной физической активности от умеренной до высокой должно быть в общей сложности не менее 60 минут. А если больше, то это принесет только пользу для их здоровья. Конечно, нужно учитывать еще спортивные секции ребенка. В день, когда он ходит на танцы или бокс, возможно, и не нужна дополнительная физическая активность. А вот перед телевизором можно сидеть не больше шести часов в неделю.