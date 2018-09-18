ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Если у родителей лишний вес - 80%, что он будет у ребенка". Диетолог о причинах детского ожирения

19.09.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси у каждого четвертого ребенка есть избыточный вес. Специалисты этой цифрой обеспокоены, а вот родители не всегда считают лишние килограммы проблемой. О том, что стоит исключить из рациона детей, можно ли давать им в школу бутерброды и почему в первую очередь пересмотреть свои пищевые привычки должны мамы и папы, беседуем с диетологом, гастроэнтерологом Лилией Косникович.


«Если у родителей лишний вес, то с вероятностью 80% он будет и у ребенка»

— Многие родители, и особенно бабушки, уверены: полный ребенок — здоровый ребенок.

— До пяти лет допустимо небольшое увеличение массы тела. Но если после этого возраста дети набирают лишние килограммы, надо обращаться к специалистам, потому что рано или поздно это приведет к ожирению.

— Как понять, что вес превышает норму?

— Мамам я бы посоветовала пользоваться таблицами веса или онлайн-калькулятором расчета оптимального веса ребенка. Они очень понятные. В случае с подростками можно посчитать индекс массы тела.

Если есть сомнения, лучше спросить у педиатра. Например, для астеничного ребенка идеальная масса будет одна, а для плотного — другая.

— Часто полноту детей оправдывают тем, что это предрасположенность от природы. Насколько этот фактор имеет значение?

— Если у родителей есть лишний вес, то с вероятность 80% он будет и у ребенка. Неутешительный прогноз: если сейчас 61% населения с избыточной массой тела, то какую цифру будем иметь через два поколения?


Фото: pinterest.com

— Какие причины детского ожирения вы бы выделили?

— На детей 7−11 лет влияет реклама: они выбирают продукты, которые там видят. Также сказывается длительное нахождение дома за компьютером — школьники больше сидят и меньше тратят энергии. К тому же у многих привычка есть за монитором.

У подростков основная причина лишнего веса — еда вне дома. Под влиянием сверстников они выбирают фастфуд, сладкую газировку.

И для тех, и для других играют роль пищевые привычки семьи. Во взрослой жизни дети будут копировать поведение родителей. Сами взрослые не ощущают этой проблемы: продолжают готовить большие порции, есть жареное, мучное. Исследования показывают, что в семьях с низким социально-экономическим статусом и уровнем образования вероятность развития избыточной массы тела у детей выше. В таких семьях реже водят ребенка в спортивные секции, реже покупают правильные продукты.

Проблема еще и в том, что и дети, и взрослые не осознают последствий неправильного питания для своего здоровья. Выучить английский язык люди стремятся, а вот элементарными вещами — что такое крахмал, какая дневная потребность в калориях, как строить рацион — не интересуются. Те, кто посещает фитнес-зал и для кого внешность важна для работы — это очень маленький пласт населения.

 — Чем грозит ожирение?

— Оно сокращает продолжительность жизни на 15 лет. Лишний вес приводит к развитию сахарного диабета ІІ типа: у каждого второго диабетика именно это стало причиной развития заболевания. Возрастают риски развития сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркта, инсульта), онкологии.

Доказано, что здоровье человека на 50% зависит от его образа жизни. На генетику и медицину приходится всего по 10%.


mcselect.ru

«В день ребенку положено не больше 300 г фруктов»

— Что стоит исключить из рациона ребенка?

— Лишний сахар, добавляемый в чай, компот, газировку, пакетированные соки. Все остальное можно оставить. Вообще у детей большая потребность в энергии: для 7−10 лет это 2100−2300 калорий в сутки, для 11−13 лет — 2300−2500 калорий, для 14−17 — 2400−2600. Это связано с тем, что они растут и много двигаются.

Вот пример рекомендуемых объемов порций для школьников 7−10 лет. На завтрак — 200 г каши и 80 г белкового блюда (яичного, мясного, рыбного, творожного). Плюс 80 г салата. На обед можно 250 г супа, 100 г мяса, птицы или рыбы, 150 г гарнира и 80 г салата. Полдник — 200 г кефира или молока, блюдо из творога (100 г), булочка (90 г) и 200 г фруктов. В качестве ужина рекомендуется порция в 250 г, состоящая из каши, творога и овощей. Также можно добавить сладкий десерт из 120 г фруктов и кусочка шоколада (30−40 г). Плюс на весь день положен хлеб: 110 г пшеничного и 60 г ржаного. Как видите, питание энергетически насыщенное.

— Дети толстеют из-за вредных вкусностей — мороженого, чипсов?

— Не только. Лишнее потребление «хороших» продуктов тоже может стать причиной избыточного веса. Некоторые, например, выпивают вечером литр молока — это очень много.

Родители не учитывают, что фрукты — это природные сахара. В день ребенку положено 300 г фруктов. Если он съедает 700, как сейчас в сезон, значит, стоит ограничить потребление других сладких продуктов. А мамы думают, что фруктов надо давать побольше: мол, это же витамины. Хотя в банане содержится сахара столько же, сколько в печенье.


holycowscarborough.co.uk

— Можно ли детям есть на ночь?

— За час до сна можно устроить легкий перекус: фрукт, печенье, йогурт. Не надо отправлять ребенка спать голодным. Главное — не давать на ночь тяжелую пищу: мясное, жареное.

«Серьезно ограничивать рацион нельзя»

— Что положить ребенку в ссобойку?

— В садик ничего не надо. Там уже весь рацион рассчитан — норма калорий, жиров, белков, углеводов. Поэтому конфеты, которые малыши едят помимо этого, — лишнее.

В школу в качестве перекуса желательно давать продукты, где содержится белок и крахмал. Например, йогурт и цельнозерновую булочку, хлеб и мясную нарезку, бутерброды.


azbukamed.ru

— Бутерброды? Их же принято считать вредными.

— Это лучшее, что придумано! Хлеб (в том числе и пшеничный) — полезный продукт, сложный углевод. Он дает сытость, медленно усваивается в организме и не провоцирует скачок сахара. Вопрос, что класть на него. Хороший вариант — сыр, яйцо, мясная нарезка, красная рыба. Можно намазать сливочное масло.

Что не стоит давать с собой, так это сухофрукты: они содержат много сахаров. В 100 г кураги, к примеру, их 50 г. Орехов можно чуть-чуть — они калорийные. Вместо пакетированного сока лучше положить обычную воду.

Внимательно надо относиться к сладким питьевым йогуртам, так как они тоже содержат сахар. Если покупать бутылочки больших объемов по 400−500 миллилитров, то это приведет к переизбытку нормы сахара в день. Лучше делать натуральный йогурт и самим добавлять в него фрукты и небольшое количество сахара.


kidfriendlycafes.com.au

— Стоит ли давать школьнику карманные деньги? Он же наверняка потратит их на сладости.

— Пускай ребенок что хочет, то и купит. Одна порция сладкого в день для любого человека допустима. Убрать сахар совсем будет слишком чувствительно для детей. Просто если они едят печенье и шоколад в школе, не надо давать им этого вечером.

— Можно ли посадить ребенка на диету?

— Серьезно ограничивать рацион самостоятельно нельзя — это надо согласовывать с врачом. Дети с ожирением должны консультироваться у врачей-специалистов. Эндокринолог исключит гормональные причины набора веса, психолог поможет выявить нарушения пищевого поведения, диетолог порекомендует сбалансированный рацион.

— Сколько времени дети должны проводить за играми во дворе?

— По рекомендации ВОЗ, у детей и подростков ежедневной физической активности от умеренной до высокой должно быть в общей сложности не менее 60 минут. А если больше, то это принесет только пользу для их здоровья. Конечно, нужно учитывать еще спортивные секции ребенка. В день, когда он ходит на танцы или бокс, возможно, и не нужна дополнительная физическая активность. А вот перед телевизором можно сидеть не больше шести часов в неделю.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О том, что стоит исключить из рациона детей, можно ли давать им в школу бутерброды и почему в первую очередь пересмотреть свои пищевые привычки должны мамы и папы,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ликвидатор аварии на ЧАЭС: Нас, ветеранов МЧС, выгоняют на улицу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.09.2018
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Газета Авангард
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика