"Дочь отчитывается, на что потратила деньги". Известные белорусы - о карманных расходах детей

На что тратят карманные деньги дети известных белорусов? Балуют ли их родители или же, наоборот, приучают к контролю и экономии? На эти вопросы ответили Саша Немо, Андрей Курейчик и Олег Хусаенов. С платежной системой БЕЛКАРТ мы продолжаем проект «Азбука финансов», где рассказываем о том, как белорусы учат своих детей правильно обращаться с деньгами.

Саша Немо. Певец, композитор, аранжировщик:

— Карманные деньги мы выдаем только старшей дочери. Как мне кажется, она уже взрослая — ей тринадцать лет. Считаю, что самое время финансово замотивировать ее. Но, конечно, делать это нужно с некоторой периодичностью, без шанса на наглость: все должно быть в меру.



Саша с дочерями Аней (слева) и Машей (справа)

Я стараюсь сделать так, чтобы у ребенка всегда были деньги, ведь надо же ходить в школу, передвигаться по городу. Бывают разные ситуации: нужно и покушать, и добраться куда-то. А если что-то произойдет, к примеру, заблудится? На то же такси нужно иметь какую-то копейку. Поэтому минимальную сумму она должна носить с собой.

Разумеется, дочь отчитывается, на что их потратила. Считаю нужным отслеживать расходы ребенка до его совершеннолетия. Выходя из дома, дочь покидает «семейную зону», где есть свои установки, нормы морали. А сегодня вокруг много внешних факторов, которые могут повлиять на детей.

Конечно, после восемнадцати лет бесконтрольные траты тоже не будут поощряться. Но если до этого времени родители не воспитали ребенка, то о чем можно говорить, чего можно требовать?

В семье есть и система поощрений: хорошие отметки в школе становятся стимулом для дочери к увеличению карманных средств. За какие-то провинности денег не лишаю — просто немного ограничиваю сумму. Все равно она нуждается в этих финансах. Ведь это не просто деньги на детские капризы и шалости, а на нужды, которые могут незапланированно возникнуть. А вот поощрения за, например, помощь по дому, ребенок уже может тратить исключительно на себя, на развлечения. Поэтому, можно сказать, что карманные расходы для дочери я разделяю на два типа — обязательные и личные.

Что касается банковской карточки, то пока нам хватает карты школьника ( электронный документ , который совмещен с платежной банковской карточкой. — Прим. TUT.BY). Он одновременно удостоверяет личность, является пропуском в гимназию и проездным документом. На эту карточку деньги тоже можно положить — удобно.

Андрей Курейчик. Киносценарист, драматург, режиссер, публицист:

— Никакой специальной системы, касающейся карманных расходов, в семье нет. Младшие дети, которым 6 и 7 лет, сами деньги не тратят. Хотя бабушки, бывает, дарят им деньги на сладости. Старшие, которым по 11, получают карманные по необходимости.



Андрей, его супруга Вера, а также дети (слева направо) Соня, Марта, Глеб, Петя и младший сын Платон

Глеб в плане финансов ранний ребенок: он уже больше года играет в спектакле в Театре юного зрителя и участвует в нескольких театральных проектах, активно снимается в кино, и таким образом неплохо для своего возраста зарабатывает. Своими деньгами он распоряжается самостоятельно. Я ему не диктую, как это делать и на что тратиться. У сына есть собственная банковская карточка, которую ему завел ТЮЗ. На нее официально перечисляются гонорары за выступления. Думаю, что со временем мы сделаем карточки и для остальных детей, чтобы видеть все их покупки и платежи.

Глеб зарабатывает деньги своей работой, и он понимает, насколько трудно сниматься целый день или как непросто отрепетировать профессиональный спектакль и затем три часа его играть на сцене. Так что цену труду он знает. Младшие пока учатся понимать эти моменты. Например, Петя и Марта как-то открыли игрушечный ресторан, но с настоящими «вкусняшками», разработали меню и пытались «вести этот бизнес». Было смешно, но, я считаю, и вполне полезно.

Думаю, что отслеживать расходы детей надо тогда, когда траты начинают вызывать подозрение. Например, если деньги исчезают слишком быстро, а ребенок боится об этом рассказать. Или в том случае, когда средства уходят на что-то откровенно вредное. В остальном же у нас дети вольны самостоятельно распоряжаться своими деньгами. Хотя их интересы, конечно, далеки от тех, которые были у нас в их возрасте.

Я не считаю, что наши дети разбалованы большими финансами или постоянными подарками. Я человек, детство которого пришлось, в общем-то, на трудные времена конца 80-х и начала 90-х годов. Я помню талоны, помню абсолютно пустые полки магазинов и собственного холодильника. Все это научило меня думать, что радости нематериального плана гораздо ценнее, чем удовольствие от постоянной траты денег.

Олег Хусаенов. Бизнесмен, основатель инвестиционной компании «Зубр Капитал»:

— У меня пятеро детей, им от 11 до 30 лет. Поэтому к каждому подход индивидуальный, который зависит, в первую очередь, от зрелости ребенка. Что касается несовершеннолетних детей, то деньги «на булочку» им выдает жена. Я обычно не вмешиваюсь в эти траты, но уверен, что это небольшие суммы, потому что у нас в семье не принято выпячивать достаток. Когда семья на отдыхе, на карманные расходы детям даю я, так как это обычно не рубли, а другая валюта. Если говорить о количестве, то, конечно, все зависит от страны. В среднем, это сумма в размере командировочных.



Бизнесмен предпочитает не выкладывать фотографии своей семьи в публичный доступ, поэтому мы публикуем только рассказ нашего героя и его личный снимок.

Я не думаю, что необходимо строго отслеживать, на что идут карманные деньги детей — на то они и карманные. Любому ребенку важно почувствовать себя самостоятельным в плане трат своих средств, пусть даже небольших. Но я поощряю детей за отчеты о расходах. Например, тем из них, которые учились за границей я выделял pocket money (с англ. «карманные деньги». — Прим. TUT.BY). В самом начале я поставил условие, что, если ребенок сдавал мне в конце месяца отчет в виде прибылей (некоторым удавалось подрабатывать) и убытков, я удваивал сумму. Из троих сыновей эта система работала только со старшим. Хотя, мне кажется, это очень полезное упражнение.

Для меня крайне важно, чтобы дети понимали, как зарабатываются деньги. Самый простой способ — устроить ребенка на летнюю подработку. Примерно с 14 лет все мои дети так работали, получали небольшую, но зарплату. Когда сам зарабатываешь деньги, четко начинаешь считать расходы. Мне кажется, что это пошло им на пользу в вопросах финансовой грамотности.

Сам я не наказываю детей за провинности, лишая их карманных денег. В семье роль «наказывателя» взяла на себя жена. Я и так всегда строг и собран, и, чтобы дети не боялись папу, супруга сама с этим разбирается.

Мне бы не хотелось, чтобы дети выросли избалованными. И для того, чтобы этого не произошло, я много разговариваю с ними, рассказываю об опасности социального расслоения. Им важно видеть и слышать примеры того, что многие родители не могут удовлетворять все запросы детей. И причем часто из ребят, которые живут скромно, получаются более надежные и преданные друзья, чем из «избалованных». Всем детям я рассказываю о моих маме и бабушке, о голоде и бедности. Мне кажется, что они это понимают.

Мы заводим детям банковские карточки. Но обычно делаем их связанными с моей карточкой или карточкой жены. Так легче видеть и контролировать их расходы. Плюс мы сразу договариваемся, на что могут быть потрачены деньги, а что они ни в коем случае не должны покупать.

Партнер материала:





Расплачивайся карточкой БЕЛКАРТ на сумму от 30 BYN → регистрируй карт-чеки на сайте igra.kartochki.by → получи шанс выиграть яркие призы каждый сезон и СУПЕРПРИЗ 20 000 BYN! Телефон для справок: +375 (33) 33−55−110 ежедневно с 10.00 до 17.00.