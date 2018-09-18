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Как я карту с доставкой получала

19.09.2018 09:00 — Разное | Myfin  
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Как я карту с доставкой получала
Как я карту с доставкой получала

После поисков по различным сайтам банков я обратила свое внимание на Идея Банк, где среди предлагаемых частным клиентам карточек увидела дебетовые карты с мани-бэком.

Как я карту с доставкой получала

Мани-бэк? Что-то новенькое, интересно. По своей сути это все та же карта с кэш-бэком. Вот только название у нее, скорее, более правильное. Ведь cash – это наличные. А на карту возвращаются уже просто money.

В любом случае из предложенных карт на сайте меня заинтересовала карта «Ещё» тем, что мани-бэк там на все интересующие меня позиции и даже больше:

  • АЗС и кассы метрополитена;
  • тренажёрные залы, фитнес-центры, бассейны, аквапарки;
  • парикмахерские, салоны красоты, магазины косметики, спа;
  • магазины спортивных товаров и веломагазины;
  • магазины для охотников и рыболовов;
  • автомойки, паркинг.

И от всех этих расходов будет возвращаться 3%.

Кроме того, оказывается, от суммы всех остальных безналичных покупок (за исключением операций через Мобильное приложение и Интернет-банк) также можно зарабатывать мани-бэк  в размере 1%.

Неплохой своеобразный заработок. С учетом того, что я частенько покупаю себе и продукты онлайн, и технику.

Так получается, что я всё время в плюсе!

Уже хочу «Ещё»!

Возникает вопрос: каким образом и где мне оформить карту «Ещё»? Как человеку, работающему от звонка до звонка, удобнее всего мне было бы оформить и получить карту «Ещё» без посещения отделения банка.

На сайте Идея Банка в разделе «Частным клиентам» я нахожу интересную страницу «Стать клиентом банка онлайн». То, что нужно! В данной вкладке подробно описана процедура регистрации МСИ через сайт ipersonal.raschet.by, но мне бы хотелось пройти всю процедуру оформления максимально просто. Именно поэтому Идея Банк  предлагает установить свое Мобильное приложение. Что я и сделала.

Установка Мобильного приложения отняла не больше 1 минуты с учетом скорости мобильного интернета. Стоит отметить, что приложение Идея Банка не займет много места в памяти вашего телефона или планшета. Это не может не радовать.

Удивляешься тому, насколько информационно продвинутой стала банковская сфера. Теперь не надо посещать банк, чтобы стать клиентом: несколько кликов — и ты клиент банка и можешь выбирать банковские продукты по своему усмотрению. Да и банковские продукты теперь банк доставляет клиенту.

Как я карту с доставкой получала

После загрузки Мобильного приложения открывается приветственная страница, где мне предлагают «Приступить к работе». Начинаем в целях эксперимента засекать время прохождения оформления карты «Ещё».

 Всем установившим приложение пользователям первоначально предлагается два варианта:

  1. стать новым пользователем, если Вы им еще не являетесь, или
  2. если уже Вы клиент банка, приступить к работе в приложении после идентификации.

Я отношусь к первой категории – новичок. Поэтому кликаю «Стать новым пользователем» Идея Банка.

Сперва мне нужно пройти регистрацию через Межбанковскую систему идентификации (МСИ).

Как я карту с доставкой получала

После заполнения формы регистрации персональными данными приходит СМС-сообщение от raschet.by с временным паролем. После чего нужно ввести постоянный пароль для авторизации в МСИ. Теперь я зарегистрирована в Межбанковской системе идентификации.

Система МСИ перенаправила меня на начальную страницу выбора статуса пользователя приложения Идея Банка.

Мобильное приложение Идея Банка предложит мне как новому клиенту открыть счет в банке. Для этого будет необходимо оставить сведения об адресе регистрации и месте жительства. Это обязательная процедура. Тем более кому еще мешал счет в банке, если открытие и обслуживание бесплатное!

Для удобства входа в Мобильное приложение следует установить произвольный PIN-код из 5 знаков. Одновременно с этим на телефон пришло СМС-сообщение от системы 7555 с логином и паролем для входа в Интернет-банк  и СМС-напоминание о безопасности при использовании логина и пароля. Их я проверю чуть позже. Это невероятно круто, что Идея Банк позаботился о том, чтобы мне не пришлось тратить время на регистрацию в Интернет-банке. Все уже готово!

Как я карту с доставкой получала

Интуитивное меню в левом верхнем углу позволяет в разделе «Магазин» оформить в несколько кликов кредит, открыть депозит или счет в Идея Банке, а также оставить заявку на приобретение карточных продуктов. Это нам и нужно. На заветной страничке - карта «Ещё». Выпуск карты «Ещё» бесплатный. Однако обслуживание стоит 15 BYN в год, т.е. в месяц карта мне будет обходиться в 1,25 рублей. Думаю, что полученный в процессе пользования картой мани-бэк вполне оправдает данные расходы.

Как я карту с доставкой получала

Шаг 1 – Выбор дизайна карточки. И тут я понимаю, что еще не все бонусы закончились от работы с Мобильным приложением Идея Банка. Я вижу, что карту можно оформить с индивидуальным дизайном!

Я давно мечтала о карте с индивидуальным оформлением, но банки предлагают лишь свои дизайны карт. Идея Банк  позволяет выбрать изображение не только из предложенных вариантов, но и свое. Это круто! Поэтому я начала искать на стоковых сайтах что-то изящное в черно-золотом цвете.

 
 
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