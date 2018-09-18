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Вскрыл сонную артерию и вены на руках. В Речице молодой хирург покончил с собой из-за любви
Хирург из Речицкой районной больницы добровольно ушел из жизни из-за любви, сообщают
Его нашли с перерезанной сонной артерией и вскрытыми венами на руках.
Молодого человека 1989 года рождения нашли в его квартире мертвым, вчера, 17 сентября, примерно около 19 часов вечера. Жил он один.
Возле тела была найдена предсмертная записка, однако содержание ее достаточно туманно и из него явствует лишь то, что причиной суицида стали проблемы в отношениях с женщиной.
В то же время соседи мужчины говорят, что в записке кроме прочего содержалась просьба похоронить его в Речице.
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Хирург из Речицкой районной больницы добровольно ушел из жизни из-за любви, сообщают «Сильные новости».
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