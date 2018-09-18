ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вскрыл сонную артерию и вены на руках. В Речице молодой хирург покончил с собой из-за любви

19.09.2018 09:08 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Хирург из Речицкой районной больницы добровольно ушел из жизни из-за любви, сообщают «Сильные новости».

Его нашли с перерезанной сонной артерией и вскрытыми венами на руках.

Молодого человека 1989 года рождения нашли в его квартире мертвым, вчера, 17 сентября, примерно около 19 часов вечера. Жил он один.

Возле тела была найдена предсмертная записка, однако содержание ее достаточно туманно и из него явствует лишь то, что причиной суицида стали проблемы в отношениях с женщиной.

В то же время соседи мужчины говорят, что в записке кроме прочего содержалась просьба похоронить его в Речице.

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хирург из Речицкой районной больницы добровольно ушел из жизни из-за любви, сообщают «Сильные новости».
 
Новости дня
Новости разные
 
В наземном транспорте Минска могут ввести оплату банковской картой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.09.2018
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Газета Авангард
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика