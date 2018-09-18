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Ликвидатор аварии на ЧАЭС: Нас, ветеранов МЧС, выгоняют на улицу

19.09.2018 08:53 — Разное | Партизан  
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Они спасали наши жизни, а сегодня спасать надо их самих. В Беларуси из служебных квартир планируют выселить семьи бывших спасателей – ветеранов, инвалидов, пенсионеров службы Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Ликвидатор аварии на ЧАЭС: Нас, ветеранов МЧС, выгоняют на улицу
«Трудно говорить. Столько отработав, как говорится, нас, чернобыльцев, в данный момент выгоняют на улицу», – делится с "Белсат" Сергей Цедрик, ветеран МЧС, чернобылец.

Бывший ликвидатор последствий Чернобыльской катастрофы, а ныне пенсионер Сергей Цедрик проработал в пожарной части 25 лет и спас десятки, если не сотни жизней. Теперь он может остаться без жилья. Через 8 месяцев его семья должна освободить ведомственную квартиру.

Старые законы оставляли жилье за ​​теми чиновниками, которые отслужили в МЧС 10 лет. А после появился Указ Александра Лукашенко №653 от 2013 года. На его основании приказом Министерства по чрезвычайным ситуациям служебное жилье приобрело статус специального. В то время не все имели возможность приватизировать квартиры. Сосед Сергея объясняет, что заявления на приватизацию подавали всем домом.


Сергей Петровский, подполковник МЧС:

«Нам отказали. Без объяснения причин. Почему? Потому что вышел закон задним числом, что мы не имеем права приватизировать квартиры. Вот такая ситуация. Мы живем здесь уже по 17 лет».

Сейчас в квартирах могут оставаться только действующие сотрудники службы МЧС. За бортом окажутся те, с кем не продлили трудовые контракты.

В 2013-м году Минское городское управление МЧС предлагало выход: долевое строительство стоимостью 1400 долларов за квадратный метр. Но где взять такие деньги? Алла Шлойда, юрист-консультант:

«Если посмотреть причину увольнения, то почти каждый уволен с частичной потерей здоровья. Чернобыльские участники, награжденные не раз».

В Минске около 30 семей, которые объединились чтобы отстаивать свои права на жилье. К ним присоединились и несколько семей из Жодино и Молодечно. Подготовлены обращения в Совет безопасности, Генпрокуратуру, Комитет госконтроля и в Администрацию президента.

На форме нашего героя 7 медалей – за работу, мужество. Однако сначала ликвидаторов последствий Чернобыльской катастрофы государство лишило статуса и льгот. А сегодня указами и законами семью ветерана МЧС отправляют на улицу. Напрашивается риторический вопрос: разве такой должна быть забота государства о тех, кто спасает наши жизни?

 
Теги: Минск
 
 
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Они спасали наши жизни, а сегодня спасать надо их самих. В Беларуси из служебных квартир планируют выселить семьи бывших спасателей – ветеранов, инвалидов,...
 
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