За голову слонимской Чупакабры обещают вознаграждение

"Газета Слонимская" обратилась за комментарием к председателю Деревновского сельсовета Василию Семухе. Для официального подтвержденияобратилась за комментарием к председателю Деревновского сельсовета Василию Семухе.





— Я не могу вам подтвердить данную информацию, так как наши местные корреспонденты готовят материал об этом, — сказал Василий Сёмуха.





На днях лесники, которые собирали грибы недалеко от деревни Хорошевичи, запечатлели на фото неизвестного зверя. Голова зверя была похожа на собачью, а туловище — на волка, — пояснили очевидцы.





Валерий Гульник, житель деревни Деревная, у которого неизвестный зверь разорвал Пушка, сообщил, что исчезновения собак всё ещё продолжаются.

