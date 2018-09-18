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За голову слонимской Чупакабры обещают вознаграждение
За убийство слонимской Чупакабры назначили премию в размере 500 рублей, именно такая информация распространилась в социальных сетях.
Для официального подтверждения
— Я не могу вам подтвердить данную информацию, так как наши местные корреспонденты готовят материал об этом, — сказал Василий Сёмуха.
На днях лесники, которые собирали грибы недалеко от деревни Хорошевичи, запечатлели на фото неизвестного зверя. Голова зверя была похожа на собачью, а туловище — на волка, — пояснили очевидцы.
Валерий Гульник, житель деревни Деревная, у которого неизвестный зверь разорвал Пушка, сообщил, что исчезновения собак всё ещё продолжаются.
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За убийство слонимской Чупакабры назначили премию в размере 500 рублей, именно такая информация распространилась в социальных сетях.
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