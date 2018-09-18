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Верзилов в день отравления должен был получить отчет по убийству журналистов в ЦАР
Активист Pussy Riot и издатель Медиазоны Петр Верзилов в день предполагаемого отравления должен был получить отчет о расследовании убийства российских журналистов в Центральноафриканской Республике, сообщает
По информации собеседников издания, иностранные специалисты, работавших в ЦАР на месте гибели россиян, должны были предоставить финальный доклад о причинах гибели группы журналистов - Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева.
Верзилов должен был участвовать в экспедиции журналистов в ЦАР, однако в последний момент отказался.
Вечером 11 сентября Петра Верзилова госпитализировали в тяжелом состоянии. Активист пришел в себя лишь после трех дней в токсикологической реанимации.
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Активист Pussy Riot и издатель Медиазоны Петр Верзилов в день предполагаемого отравления должен был получить отчет о расследовании убийства российских журналистов в...
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