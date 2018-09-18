Верзилов в день отравления должен был получить отчет по убийству журналистов в ЦАР

По информации собеседников издания, иностранные специалисты, работавших в ЦАР на месте гибели россиян, должны были предоставить финальный доклад о причинах гибели группы журналистов - Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева.









Верзилов должен был участвовать в экспедиции журналистов в ЦАР, однако в последний момент отказался.





Вечером 11 сентября Петра Верзилова госпитализировали в тяжелом состоянии. Активист пришел в себя лишь после трех дней в токсикологической реанимации.