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Верзилов в день отравления должен был получить отчет по убийству журналистов в ЦАР

19.09.2018 08:24 — Разное | Партизан  
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Активист Pussy Riot и издатель Медиазоны Петр Верзилов в день предполагаемого отравления должен был получить отчет о расследовании убийства российских журналистов в Центральноафриканской Республике, сообщает Новая газета со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

По информации собеседников издания, иностранные специалисты, работавших в ЦАР на месте гибели россиян, должны были предоставить финальный доклад о причинах гибели группы журналистов - Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева.


Верзилов должен был участвовать в экспедиции журналистов в ЦАР, однако в последний момент отказался.

Вечером 11 сентября Петра Верзилова госпитализировали в тяжелом состоянии. Активист пришел в себя лишь после трех дней в токсикологической реанимации.

 
 
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Активист Pussy Riot и издатель Медиазоны Петр Верзилов в день предполагаемого отравления должен был получить отчет о расследовании убийства российских журналистов в...
 
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