Существует ли экономическое давление России на Беларусь?

Такова была тема очередного заседания Беларуского евроатлантического клуба, прошедшего на минувшей неделе.





BSBlog . Пока мы наблюдаем скорее ряд изолированных экономических конфликтов между двумя странами. Но нет оснований говорить о том, что российская позиция в сфере торгово-экономических отношений всегда агрессивна, необоснована и управляется из единого центра по единому замыслу. Очень часто торговые «войны» между двумя странами носят характер недобросовестной конкуренции со стороны российских экономических агентов, использующих свое политическое лобби для продвижения сугубо корпоративных, а не общероссийских, интересов. Это был тот редкий случай, когда участники дискуссии разошлись по базовому вопросу: а есть ли это самое давление в принципе, пишет. Пока мы наблюдаем скорее ряд изолированных экономических конфликтов между двумя странами. Но нет оснований говорить о том, что российская позиция в сфере торгово-экономических отношений всегда агрессивна, необоснована и управляется из единого центра по единому замыслу. Очень часто торговые «войны» между двумя странами носят характер недобросовестной конкуренции со стороны российских экономических агентов, использующих свое политическое лобби для продвижения сугубо корпоративных, а не общероссийских, интересов.





При этом в Беларуси мало внимания уделяется тому, почему российская сторона не давит на Беларусь с целью заставить присоединиться к антисанкциям. Вполне вероятно, что это связано с необходимость отставить «дыру» в российской границе, чтобы дать заработать «своим» (т.е. приближенным к российскому руководству) людям.





Во всяком случае, участники дискуссии согласились с тем, что объем российской финансовой поддержки для Беларуси сократится резко и изменит свою форму.





Россия меняется, но в Минске этого не видят





В Беларуси игнорируется тот факт, что Россия меняет систему экономического развития. Вместо частного спроса и инициативы основным драйвером экономического роста становится реализация крупных имиджевых и инфраструктурных проектов. Для этого проводится концентрация финансовых ресурсов в руках государства. А из карманов населения деньги изымаются посредством различных инструментов. Бенефициарами новой системы становятся приближенные к Кремлю олигархи.





Надо понимать, что Россия может проводить сразу несколько вариантов политики в отношении Беларуси. А основной с какого-то момента станет тот, который продемонстрирует лучший результат.





При этом активность Кремля на беларуском направлении тесно увязана с внутрироссийской политической ситуацией. Особо стоит наблюдать за усилением левых политических сил в России. Которые пока в значительной мере подконтрольны Кремлю. Но в случае усиления в РФ левого дискурса, этот контроль может быть в значительной мере утрачен. А. Лукашенко — политик левого популистского типа, и полевение России может открыть для него новые возможности.





Имидж Беларуси в России меняется





В России сейчас четко формируется образ Беларуси как обузы или даже нахлебника, который пользуется ресурсами России и взамен ничего не дает. Как следствие, усиливаются разговоры, что Беларусь должна либо исполнять указания из Москвы, или как даже войти в состав России.





В свою очередь беларуские власти ничего не делают, чтобы как-то изменить этот образ. Нет четкой и понятной стратегии как противодействовать этим информационным вбросам со стороны российских недоброжелателей. Нет последовательной работы на российском информационном рынке. Беларускую позицию часто поручают демонстрировать откровенно неадекватным персонажам. Официальный Минск демонстрирует полную неспособность бороться за симпатии наиболее активной части российского социума: образованных жителей крупных городов в возрасте до 45 лет.





Легких денег у Москвы для Минска не будет





Предстоящий «Налоговой маневр» в России – только самая явная часть будущих потерь Беларуси. Но с перераспределением финансовых ресурсов от населения к государству явно изменится и структура/объем потребления в РФ товаров беларуского экспорта. Пока до конца неясно, как будет колебаться стоимость ГСМ на российском розничном рынке и как будет дотироваться их розничная продажа в России. В любом случае изменится ценообразование на топливным рынке Беларуси в связи с российской налоговой реформой. И не в лучшую для беларуского бюджета сторону.





В 2019-2024 годы вывозная пошлина на нефть в России снизится с 30% до 0% и одновременно будет повышаться налог на добычу полезных ископаемых при добыче нефти на величину снижения экспортных пошлин.





Согласно оценкам Всемирного банка, в 2000-е годы размер нефтяной субсидии, получаемой от России, достигал в отдельные годы 10% ВВП Беларуси, но с 2009 года стал снижаться, и в 2016 году составил 4,6% по отношению к ВВП Беларуси. В 2018 году размер нефтяных субсидий, получаемый Беларусью, пока продолжает оставаться в районе 5% ВВП.





В результате от действия все этих факторов, вызванных налоговым маневром в России, доходы беларуской казны в течение ближайших пяти лет могут сократиться, согласно оценкам Минфина, на 3,8% ВВП или примерно USD 2 млрд. в год.





Реакция Минска





Заявленный беларускими властями отказ от проведения реформ и сотрудничества с МВФ фактически делает российскую поддержку безальтернативной. Вопрос, какие условия выдвинет Москва. В настоящий момент у беларуского Правительства нет рабочих вариантов, кроме как принимать российские условия по преодолению негативных последствий «налогового маневра».





Очевидная реакция на выпадение нефтяных доходов со стороны беларуских властей: резать расходы. Новое Правительство было выбрано как раз с целью решения краткосрочных проблем. На него и будет возложена непопулярная мера — урезание расходов бюджета. Маловероятно, чтобы расходы на силовые ведомства, ответственные за внутреннюю безопасность, были серьезно урезаны. А вот расходы на оборону, социальные программы и поддержку экономики «не пощадят».





Теоретически можно пойти на приватизацию, но проблема в том, что наиболее вероятным покупателем выступает РФ. Т.е. приватизация без проведения реформ, в т.ч. и политических, означает еще большее усиление влияния России в Беларуси. Поэтому, очевидно, что кроме снижения бюджетных расходов у беларуских властей особого выбора не просматривается.





Предвидя проблемы в экономике, официальный Минск действует стандартно, усиливая давление на негосударственные СМИ. Идет атака на блогеров в регионах, которые в последние годы набирают популярность.





Регионы станут крайними





В рамках урезания государственных расходов, центральная власть будет все больше ответственности (но не ресурсов) за социально-экономическую ситуацию перекладывать на местные власти. Однако региональные власти к такому повороту вряд ли готовы, что ускорит деградацию регионов.





При этом власти будут стремиться к сохранению полного контроля над ситуацией в крупнейших городах. Где и будут сосредотачиваться основные ресурсы (силовые и финансовые).





Потому в ситуации, когда центральные власти будут все меньше выделять денег на поддержку регионов, вполне возможно возникновение там новых конфликтных очагов. Однако они вряд-ли будут масштабными и местные власти сохранят способность контроля за протестной динамикой.





Перспективы





Деградация существующей системы госуправления представляется неизбежной. Однако в ближнесрочной перспективе режим сохранит способность выполнять свои функции, снизив социальные обязательства перед населением. Т.е. объективных предпосылок краха пока не просматривается, речь идет о гниении.





Несмотря на отказ власти от структурных реформ фактически структура экономики будет меняться за счет расширения частного сектора.





* Беларуский евроатлантический клуб – добровольное самофинансируемое неформальное объединение сторонников интеграции Беларуси в евроатлантическое пространство, приоритетности сотрудничества нашей страны с НАТО, ЕС и США. Функционирует в формате дискуссионной и коммуникативной площадки. Форма – ежемесячные собрания, посвященные обсуждению конкретной актуальной проблемы.