Ожидает ли отношения Беларуси и США золотая осень?

После завершения летнего периода отпусков интенсивность контактов и взаимодействия по всему спектру белорусско-американских отношений увеличится. Будет продолжаться и их постепенная нормализация, поскольку в этом заинтересованы обе стороны. Как минимум в некоторых областях.





«Минского Барометра» , может придать ротация глав дипломатических миссий в обеих странах Некоторое оживление двустороннему взаимодействию, отмечают аналитики экспертной инициативы «Минский диалог» в новом выпуске, может придать ротация глав дипломатических миссий в обеих странах





Напомним, недавно прошла смена временных поверенных в делах США в Беларуси. На этом посту Роберта Райли сменила Дженнифер Мур. По случаю завершения дипломатической миссии Райли состоялась его встреча с Владимиром Макеем, в ходе которой министр поблагодарил американского дипломата за его усилия по выстраиванию конструктивного диалога между Минском и Вашингтоном. Райли, в свою очередь, в Фейсбуке поблагодарил «министра, его заместителя Олега Кравченко и других сотрудников МИД Беларуси за профессионализм, сотрудничество и конструктивный диалог на протяжении последних двух лет». А в видеообращении на сайте посольства он также отметил ряд достижений за время своего руководства миссией, среди которых восстановление выдачи американских виз всем категориям граждан и открытие инфоцентра США в Могилеве





Новая глава миссии, Дженнифер Мур, отмечают эксперты, — карьерный дипломат. На протяжении большей части своей карьеры Мур специализировалась в вопросах международного сотрудничества и реформ в сфере безопасности. Она также работала на различных должностях в политическом, военно-политическом и экономическом отделах посольств США в Тиране, Анкаре, Сараево, Багдаде и Джакарте. В своем приветственном видеообращении по случаю вступления в должность она обратила внимание на то, что «Беларусь становится научным и технологическим хабом для этой части мира».





Эксперты «Минского диалога» особо подчеркивают некоторые события, которые были направлены на нормализацию в том числе и белорусско-американских отношений. .





В частности, подписание президентом указа, согласно которому до 30 дней был продлен безвизовый режим для граждан 74 государств, в том числе и США. За первый месяц действия безвиза Беларусь посетили 969 американских граждан, что на 48,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. США заняли второе место после Германии по количеству граждан, въехавших в Беларусь по безвизу.





А также заявление Александра Лукашенко в адрес американского руководства. В интервью телеканалу «Беларусь-1» президент заявил, что «очень сильно болел» за нынешнего президента США Дональда Трампа и «несколько раз высказывался во время предвыборной кампании фактически в его пользу». По словам Лукашенко, Трамп является проамериканским политиком для большинства общества.





Впрочем, несмотря на такие положительные высказывания президента Белорусский металлургический завод (БМЗ) продолжает добиваться отмены для своей продукции ввозной пошлины на сталь, установленной президентом США Дональдом Трампом. В начале марта текущего года Трамп подписал указ о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий. Импортная сталь облагается налогом в 25%, алюминий — в 10%.





По словам начальника управления планирования и экономического анализа БМЗ Ивана Демидова, в целях минимизации последствий для белорусских экспортеров МИД совместно с Минпромом подготовили обращение в адрес министра торговли США с просьбой приостановить применение установленных пошлин для белорусской продукции.





А в начале августа произошло событие, вследствие которого Беларусь оказалась в сфере негативного внимания американских политиков и СМИ. В Минске прошли обыски и допросы представителей независимых белорусских медиа (TUT.by, БелаПАН и некоторых других), о чем сразу же написали в NewYorkTimes, Washingtonpost и ряд других СМИ. Посольство США в Минске выпустило специальное заявление, в котором высказало обеспокоенность ситуацией и призвало правительство Беларуси выполнять свои международные обязательства и немедленно освободить всех журналистов.





В ответ на поток негативных материалов и обращений белорусский МИД вынужден был оправдываться в специальном заявлении, в котором подчеркнул, что «ситуация никоим образом не лежит в политической плоскости и не имеет никакого отношения к вопросам свободы СМИ либо журналистской деятельности». Согласно МИДу, «фигурантов расследования подозревают в банальном неправомерном использовании доступа к платной информации».





Также в «TheWashingtonPost» вышла статья, в которой анализируются действия белорусских властей по отношению к независимым журналистам и Интернету. Автор материала приходит к выводу, что главная причина репрессий против независимых СМИ в Беларуси – приближающиеся президентские выборы и необходимость контроля информационного поля.





Эксперты считают, в ближайшее время существенных качественных прорывов в белорусско-американских отношениях ожидать не стоит, поскольку Беларусь не входит в список приоритетных стран для Вашингтона.