История загадочного убийства главы гродненского облисполкома

«Радыё Свабода» . Официальные СМИ сообщили только, что в Гродно произошло жестокое убийство чиновника высокого ранга, не называя его. Я передал на Радио Свобода более конкретные сведения. Можно сказать, что это было журналистской удачей. Это произошло 20 сентября 1993-го, пишет Сергей Островцов для. Официальные СМИ сообщили только, что в Гродно произошло жестокое убийство чиновника высокого ранга, не называя его. Я передал на Радио Свобода более конкретные сведения. Можно сказать, что это было журналистской удачей.





Однако — кто и почему убил Дмитрия Арцименю — до сих пор ясности не существует. Самые громкие убийства остаются нераскрытыми. По крайней мере нам и через двадцать пять лет неизвестно — кто заказал и кто выполнил. И за что конкретно? Депутат Верховного Совета Лукашенко обещал в Гродно, что если станет президентом, то все выяснит и расскажет. Не рассказывал.













Нельзя утверждать, впрочем, что люди очень переживали за саму жертву, чиновников обычно не любят. Но событие было громким, насильственным, загадочным. Почти как гибель Машерова. Только с настоящим киллером, который с места происшествия удачно исчез, никто его не видел.





Все произошло быстро, как в кино. Человек вернулся с дачи и был убит в воротах своего городского особняка выстрелами сзади. Газеты написали, что в служебном сейфе была найдена большая сумма денег в валюте, для обычного читателя почти астрономическая при зарплатах нередко в пять-десять долларов.





Сразу после этого вышла газета «Свабода» с развернутым сообщением об Арцимене и тем, что его постигло. «Причиной смерти мог быть желтый фосфор», — не совсем дружелюбно написал Николай Гриневицкий. Это был псевдоним самого редактора Игоря Герменчука.





Черным шрифтом: «Мы получили надежные сведения, что председатель Гродненского облисполкома Дмитрий Арцименя незадолго до своей трагической смерти делал шаги, чтобы получить разрешение на экспорт желтого фосфора». Далее объясняется, что на границе был остановлен эшелон с этим сырьем. Стоила оно не менее одного миллиона долларов. Кому принадлежал фосфор, откуда и куда шел — ничего выяснить не удалось. Это был российский фосфор.









Автор писал, что «один наш высокопоставленный Шерлок Холмс» сразу сказал в частной беседе, что «убийц» не найдут. Так и вышло. Появилась затем также другая версия: что дело было в цветных металлах, которые из России правдами и неправдами в большом количестве вывозили за границу, в том числе через Беларусь.





И такие грузы тоже, бывало, арестовывались в Гродненской области. Более того: говорилось, что якобы накануне убийства был звонок из Питера от самого Собчака, по крайней мере из его администрации. И глава облисполкома был мягко предупрежден, что не стоит упорствовать и препятствовать «новым русским» делать бизнес.





После выхода документального фильма о Собчаке, который сделала недавно его дочь Ксения, журналистка, внимание российских СМИ привлекла роль нынешнего президента Путина, который занимался различными финансовыми делами в администрации питерского главы.





Некоторые операции выглядят с расстояния времени сомнительно, писали они.





Игорь Герменчук далее рассказал читателям, что Арцименя перед тем судился с газетой «Свабода» и даже было принято решение ему на судебные издержки взыскать с редакции пять тысяч рублей. Газета написала, что он приватизировал свой особняк за четырнадцать тысяч, что оказалось истинной цифрой. Но суд всегда на стороне начальства, в чем редакция будет иметь возможность убедиться еще не раз.





Герменчук написал тогда еще немало интересного о бывшем гродненского начальника, о чем не сообщала государственная пресса. «Свабода» была газетой нового времени, вот только время это очень быстро закончится … Так кто и за что заказал, и кто совершил убийство Арцимени? — этой тайне в этом году исполняется 25 лет.