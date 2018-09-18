В наземном транспорте Минска могут ввести оплату банковской картой

«Валидаторы с оплатой проезда бесконтактными банковскими картами с июня начали работать на турникетах всех станций столичной подземки. Один из вопросов, препятствующих реализации проекта в автобусах, троллейбусах, трамваях, - отсутствие онлайн-соединений для бесконтактных платежей. Мы планируем изучить опыт Санкт-Петербурга в этой сфере», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на директора учреждения «Столичный транспорт и связь» Валерия ШКУРАТОВА.

Рассчитаться за проезд бесконтактным способом в метро могут владельцы карт Visa payWave и Mastercard Contactless. Достаточно приложить карту к валидатору, чтобы со счета автоматически списалась стоимость жетона – 65 копеек. Оплата занимает полсекунды.