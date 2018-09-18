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В наземном транспорте Минска могут ввести оплату банковской картой

19.09.2018 09:05 — Разное | Аргументы и факты  
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В наземном транспорте Минска могут ввести оплату банковской картой
БЕЛТА

«Валидаторы с оплатой проезда бесконтактными банковскими картами с июня начали работать на турникетах всех станций столичной подземки. Один из вопросов, препятствующих реализации проекта в автобусах, троллейбусах, трамваях, - отсутствие онлайн-соединений для бесконтактных платежей. Мы планируем изучить опыт Санкт-Петербурга в этой сфере», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на директора учреждения «Столичный транспорт и связь» Валерия ШКУРАТОВА

В наземном транспорте Минска могут ввести оплату банковской картой Минский метрополитен разъяснил нюансы бесконтактной оплаты проезда

Рассчитаться за проезд бесконтактным способом в метро могут владельцы карт Visa payWave и Mastercard Contactless. Достаточно приложить карту к валидатору, чтобы со счета автоматически списалась стоимость жетона – 65 копеек. Оплата занимает полсекунды.  

 
 
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Такая возможность оплаты за проезд сейчас рассматривается.
 
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