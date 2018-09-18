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В лесу под Гродно дачник обнаружил девочку: ее мама уснула на пикнике

19.09.2018 — Разное | Петрыкаускiя навiны  
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18 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В лесу под Гродно дачники обнаружили девочку: ее мама уснула на пикнике. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

В одиночку гуляющую по лесу у деревни Коробчицы девочку сегодня около половины третьего встретил дачник. Он незамедлительно обратился в милицию.

Во время отработки местности удалось отыскать мать ребенка. Выяснилось, что она была с компанией на пикнике и из-за выпитого спиртного уснула, а отец покинул застолье ранее. Девочка оказалась предоставлена сама себе и ушла в лес, рассказали в пресс-службе УВД.

Сейчас мать девочки направлена на освидетельствование. Ребенок находится в социально-педагогическом центре. Поставлены в известность органы опеки и попечительства Октябрьского района Гродно. Милиция проводит проверку.

 
Теги: Гродно
 
 
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18 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В лесу под Гродно дачники обнаружили девочку: ее мама уснула на пикнике. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского...
 
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