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Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
19.09.2018 — Разное | Новости Хотимска
Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 сентября рассмотрел кадровые вопросы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Глава государства назначил:
Президент также дал согласие на назначение:
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 сентября рассмотрел кадровые вопросы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства...
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