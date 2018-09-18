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Специальные виды зимней техники
19.09.2018 — Разное | Новости Хотимска
В соответствии с поручением Президента Беларуси ОАО «МТЗ» для подготовки лыжероллерных трасс выпустило опытные образцы ратрака («Беларус МСУ-108»), снегоуплотнительных машин («Беларус МСУ-622»), льдозаливочной машины («Беларус МЛ-428»).
ОАО «МИСОМ» изготовило опытный образец снегогенератора СО-365.
Эти образцы не уступают по своим техническим характеристикам зарубежным аналогам, при этом значительно дешевле.
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В соответствии с поручением Президента Беларуси ОАО «МТЗ» для подготовки лыжероллерных трасс выпустило опытные образцы ратрака («Беларус МСУ-108»),...
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