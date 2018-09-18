Беларусь предлагает Кубе активнее сотрудничать в IT-сфере. Об этом сегодня шла речь на встрече заместителя председателя Палаты представителей Болеслава Пирштука с заместителем министра иностранных дел Кубы Аной Тереситой Гонсалес Фрагой, передает корреспондент БЕЛТА.

Болеслав Пирштук выразил убежденность, что парламенты Беларуси и Кубы должны вносить больший вклад в сотрудничество двух стран. Он предложил наметить цели во всех сферах, над достижением которых парламентарии могли бы активнее работать вместе с дипломатами. Новым перспективным направлением он назвал IT-сферу, где у Беларуси есть очень хорошие наработки, кадровый потенциал. «Мы могли бы быть в этом очень полезны друг другу», — считает вице-спикер.

В целом у Беларуси и Кубы много перспективных направлений сотрудничества. Болеслав Пирштук подтвердил готовность белорусской стороны активно работать в сегментах, которые представляют интерес для кубинских партнеров. При этом акцент он сделал на медицине.