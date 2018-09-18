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Прием заявок на республиканский конкурс инновационных проектов продлен до 1 октября

19.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Прием заявок на республиканский конкурс инновационных проектов продлен до 1 октября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям.

На данный момент на конкурс подано 135 заявок, в том числе 51 — в номинации «Лучший инновационный проект» и 84 — «Лучший молодежный инновационный проект». Наибольшее количество проектов представлено по направлениям: информатика, информатизация и космические исследования (18%); фотоника, микроэлектроника, радиоэлектроника и приборостроение (17%); медицинские науки и технологии (15%); природопользование и экология (14%); социально-экономические, гуманитарные и общественные науки (12%) и машиностроение (10%).

За первое место победителям и призерам республиканского конкурса инновационных проектов вручат премии в размере 60 тарифных ставок 1-го разряда. За второе и третье — 40 и 20 тарифных ставок соответственно. Среди победителей и призеров конкурса отбираются проекты, которые получат сертификат в размере 400 тарифных ставок для дальнейшей коммерциализации. В этом году объявлена также дополнительная номинация от международной научно-производственной фармацевтической компании «Нативита» по биотехнологиям в медицине и фармацевтике. Ее призовой фонд составляет $3 тыс. (в белорусских рублях по курсу Национального банка).

 
 
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Прием заявок на республиканский конкурс инновационных проектов продлен до 1 октября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и...
 
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