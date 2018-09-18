Вчера, 18 сентября, в здании Ледового дворца состоялось торжественное открытие приёмного пункта химчистки ЗАО «Снежинка». Этот бренд хорошо знаком жителям Гомеля, и теперь жители нашего района имеют возможность воспользоваться услугами качественной и удобной химчистки.

Об этом на открытии приёмного пункта рассказал директор ЗАО «Снежинка» Виталий Михарев. Он вместе и начальником отдела торговли и услуг Жлобинского района Татьяной Карабан перерезал красную ленту у входа в приёмный пункт.

С момента открытия и до 30 сентября ветераны, участники Великой отечественной войны, а также многодетные семьи имеют возможность воспользоваться услугами со скидкой в 20%. А перечень их достаточно широк. Это химчистка и крашение текстильной, меховой и кожаной одежды; чистка ковров и подушек; пуховиков, одеял и пледов; детских колясок и чехлов и многое другое.

Работает приёмный пункт со вторника по субботу: с 10.00 до 19.00, обед с 15.00 до 16.00, выходные дни – воскресенье и понедельник.

Анна ШМИГИРЁВА.







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