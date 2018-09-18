DJ Elina из Быхова покоряет танцполы страны

Умная, талантливая, перспективная, юная. Все эти определения как нельзя лучше подходят нашей героине.

В начале года Элина Караваева вернулась из Москвы дипломанткой престижного конкурса. Награда была вручена за создание просветительской программы по сохранению птиц.

Сегодня Элина Караваева предстанет перед читателем в совершенно иной ипостаси…























Белоснежная блузка, строгая черная юбка, длинные волосы, туго стянутые в аккуратный хвост, на миловидном личике ни намека на косметику. Более чем презентабельный внешний вид скромной, даже слегка застенчивой школьницы. Так выглядит Элина Караваева в повседневной жизни.

Сложно поверить, с какой легкостью тринадцатилетняя девчушка перевоплощается в еще один образ. Не противоположный, а, скорее, параллельный. Яркий, динамичный, живой и интересный.

Причина метаморфозы — музыка. Под нее, как птица Феникс из пепла, возрождается новая Элина. И имя ей —DJ Elina.

Несмотря на юный возраст, Элина отлично оперирует терминологией тех, кто пишет и играет музыку. Треки, сведение, биты. Для нее диджейский сленг, пожалуй, сродни родному языку. И в этом нет ничего удивительного. Это теория, а практика — на сцене. Там, где пульт, от владения которым зажигается танцпол.

На вечеринке лучших друзей

Все началось три года назад. Это был день рождения. Праздник готовила сама именинница. Стандартным чаепитием с тортом и свечами решила не ограничиваться. Хотелось чего-то неординарного и запоминающегося. Как раз тогда увидела по телевидению фестиваль ультра-музыки в Майами. Выступления знаменитых диджеев натолкнули на смелую идею: «А почему бы не устроить вечеринку в стиле дискотеки?»

К молодежному «пати» Элина готовилась несколько месяцев: вместе с родителями декорировала комнату, на компьютере сводила музыку. И сама выступала на вечеринке в роли диджея.

— Это было здорово! — вспоминает первый опыт Элина. — Друзья в восторге от «пати». А я поняла: вот оно, то, чем я хочу заниматься.

Пульсация танцпола

Со статистикой не поспоришь: диджеинг — занятие больше мужское. Представительницы слабого пола у контроллера встречаются нечасто.Что уж говорить о подростке-диджее, которая все свободное от школы время проводит за пультом?

О том, что в Быхове есть свой юный, но подающий надежды диджей, знают многие. Времена детских вечеринок прошли, нужно было выходить на сцену. Выступать перед аудиторией и «зажигать» публику. И Элине это удается!

Первой серьезной проверкой стал областной конкурс «Битва диджеев». Всего десять дней на подготовку — и в путь. Элина ехала в Бобруйск и понимала: шанс выиграть — минимальный. И дело было даже не в отсутствии большого опыта. Слишком жесткие требования предъявляли организаторы: участникам должно было быть не менее четырнадцати лет. Элина же справила лишь тринадцатилетие.

Да, не победила, зато ее заметили. После выступления окликнул один из членов жюри:

— Завтра выступаешь в Минске на «Вышиванке». Из репертуара убрать всю русскую попсу…

Элина вспоминает, как неслись с отцом в Быхов . Всю ночь писали ремиксы на белорусские национальные песни, чтобы рано утром выехать в столицу и на диско-фолке «Вышиванка.by» представить Могилевскую область.

— Вот это ритм! Совсем не подростковый, взрослый вымотается, — замечаю я.

— Это драйв, который словами трудно описать, — эмоции просто переполняют девчушку. — Там не хочется ни спать, ни есть, ни отдыхать… Не ощущаешь, как летит время, слышишь только себя, свою музыку и людей перед сценой. Мы, как одно целое…

Элина Караваева повторяет: диджеинг – это не стремление завоевать награды. Сначала нужно опыта набраться. Причем речь даже не о мастер-классах от опытных диджеев, хоть и они не лишние, а возможность понять слушателей, их вкус и пристрастия. А это целая наука!

ColorFest: музыка в цветах

Лица и одежды, разрисованные во все цвета радуги. Землякам знакомы фестивали красок. С недавних пор Элина примкнула к составу организаторов ярких действ. Вместе с ребятами из Могилева она ездит по городам Беларуси. Это под ее треки молодежь обсыпается разноцветной пылью и «рвет »танцпол на протяжении нескольких часов.

— Самая зажигательная публика была в Березино, — делится DJ Elina. – Народ «заводился», как говорится «по щелчку», от сцены не отходил никто. И так всю программу. Подростки подпевали, орали так, что вместе с ними МС голос сорвал.

«Сердце бьется в такт». DJ Elina, как никто другой, понимает емкий смысл этой фразы. Сотни людей на танцполе, подчиненные ритму. Вот тогда-то и наступает та самая метаморфоза. Из скромной школьницы Элина превращается в человека, способного повести за собой людей. Как Данко у Горького. Только роль пылающего сердца в музыкальной истории отведено контроллеру.

Из последних выступлений – фестиваль на День города в Гродно. Там Элина играла на «разогреве» у хедлайнеров, в том числе из США. Отработала с сорокаминутной программой на одной сцене с диджеями из Гродно, Минска.

— А автографы у звезды просят? — интересуюсь в шутку. И неожиданно получаю абсолютно серьезный ответ.

— У меня действительно есть фанаты. Подростки специально приезжают на мои выступления из других городов. И всегда просят сделать сэлфи с DJ Elina.

Жизнь закулисная, она же кочевая

Временные рамки выступлений за пультом всегда разные: от нескольких треков, до многочасовой программы. Здесь без поддержки не обойтись.

Наверное, ничего бы не было — ни оборудования для сведения треков, ни цветомузыки, ни поездок – если бы не родители. Папа Олег во всех вопросах подставляет плечо: сопровождает дочь в «гастрольных» турах, помогает с репертуаром. Он и учитель, и добрый друг.

Мама Аня помогает Элине со сценическим образом: делает профессиональный макияж, работает над созданием костюмов.

— А что это за история со съемками? — интересуюсь я.

— Ой, это отдельная «песня»! — смеется Элина. — Я снималась в видеоприглашении на тусовку в стиле Макса Коржа «Стилево 2.0», которая пройдет в Могилеве. Это такой мини-ролик. Он, кстати, в интернете есть.

Действительно! В кадре, среди двух десятков подростков, — Элина. Снова новая. С начесом, огромными серьгами-кольцами, в кожаной мини и лосинах ядовито-оранжевого цвета.

Тем, кто ностальгирует по лихим 90-м, советую посмотреть!

О недочетах и перспективах

Элина признается, начального музыкального образования у нее нет. И этот факт диджей-самоучка в заслугу себе не ставит. Наоборот, уверена: пробелы в знаниях нужно восполнить. Поэтому прерванное обучение в ДШИ девушка решила с этого года возобновить.

Слух и чувство ритма есть, а вот знаний для того, чтобы создавать собственную музыку, увы, не хватает. А со своей программой можно будет выходить на новый уровень, покорять уже не только белорусскую молодежь. «Поднатаскается» — и на открытый фестиваль электронной танцевальной музыки в Майами рванет! На тот самый, с которого все и началось.

Что ж, планка высокая. Впрочем, как и желание воплотить мечту в жизнь.

Словарь «МП»:

Трек — звуковая дорожка, электронная музыкальная композиция, мелодия.

Контроллер — регулятор, управляющее устройство, диджейский пульт.

Сведение, микширование — стадия создания из отдельных записанных треков конечной записи.

Ремикс — версия музыкального произведения, записанная позже оригинальной версии, как правило, в более современном варианте аранжировки.

Хедлайнер — наиболее привлекающий внимание публики участник представления, концерта, фестиваля, имя которого стоит в заголовке афиши, выступающий, как правило, в конце.

МС — ведущий мероприятий, артист, в сопровождении электронной танцевальной музыки произносящий со сцены слова, чтобы раззадорить публику, а также представить диджея .

Алеся МУХАЧЕВА.