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DJ Elina из Быхова покоряет танцполы страны

19.09.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Умная, талантливая, перспективная, юная. Все эти определения как нельзя лучше подходят нашей героине.

В начале года Элина Караваева вернулась из Москвы дипломанткой престижного конкурса. Награда была вручена за создание просветительской программы по сохранению птиц.

Сегодня Элина Караваева предстанет перед читателем в совершенно иной ипостаси…

DJ Elina из Быхова покоряет танцполы страны


DJ Elina из Быхова покоряет танцполы страны


DJ Elina из Быхова покоряет танцполы страны


DJ Elina из Быхова покоряет танцполы страны

Белоснежная блузка, строгая черная юбка, длинные волосы, туго стянутые в аккуратный хвост, на миловидном личике ни намека на косметику. Более чем презентабельный внешний вид скромной, даже слегка застенчивой школьницы. Так выглядит Элина Караваева в повседневной жизни.

Сложно поверить, с какой легкостью тринадцатилетняя девчушка перевоплощается в еще один образ. Не противоположный, а, скорее, параллельный. Яркий, динамичный, живой и интересный.

Причина метаморфозы — музыка. Под нее, как птица Феникс из пепла, возрождается новая Элина. И имя ей —DJ Elina.

 

Несмотря на юный возраст, Элина отлично оперирует терминологией  тех, кто пишет и играет музыку. Треки, сведение, биты. Для нее диджейский сленг, пожалуй, сродни родному языку.  И в этом нет ничего удивительного. Это теория, а практика — на сцене. Там, где пульт, от владения которым зажигается танцпол.

На вечеринке лучших друзей

Все началось три года назад. Это был день рождения. Праздник готовила сама именинница. Стандартным чаепитием с тортом и свечами решила не ограничиваться. Хотелось чего-то неординарного и запоминающегося. Как раз тогда увидела по телевидению фестиваль ультра-музыки в Майами. Выступления знаменитых диджеев натолкнули на смелую идею: «А почему бы не устроить вечеринку в стиле дискотеки?»

К молодежному «пати» Элина готовилась несколько месяцев: вместе с родителями декорировала комнату, на компьютере сводила музыку. И сама выступала на вечеринке в роли диджея.

— Это было здорово! — вспоминает первый опыт Элина. — Друзья  в восторге от «пати». А я поняла: вот оно, то, чем я хочу заниматься.

Пульсация танцпола

Со статистикой не поспоришь: диджеинг — занятие больше мужское. Представительницы слабого пола у контроллера встречаются нечасто.Что уж говорить о подростке-диджее, которая все свободное от школы время проводит за пультом?

О том, что в Быхове есть свой юный, но подающий надежды диджей, знают многие. Времена детских вечеринок прошли, нужно было выходить на сцену. Выступать перед аудиторией и «зажигать» публику. И Элине это удается!

Первой серьезной проверкой стал областной конкурс «Битва диджеев». Всего десять дней на подготовку — и в путь. Элина ехала в Бобруйск и понимала: шанс выиграть — минимальный. И дело было даже не в отсутствии большого опыта. Слишком жесткие требования предъявляли организаторы: участникам должно было быть не менее четырнадцати лет. Элина же справила лишь тринадцатилетие.

Да, не победила, зато ее заметили. После выступления окликнул один из членов жюри:

— Завтра выступаешь в Минске на «Вышиванке». Из репертуара убрать всю русскую попсу…

Элина вспоминает, как неслись с отцом в Быхов. Всю ночь писали ремиксы на белорусские национальные песни, чтобы рано утром выехать в столицу и на диско-фолке «Вышиванка.by» представить Могилевскую область.

— Вот это ритм! Совсем не подростковый, взрослый вымотается, — замечаю я.

— Это драйв, который словами трудно описать, — эмоции просто переполняют девчушку. — Там не хочется ни спать, ни есть, ни отдыхать… Не ощущаешь, как летит время, слышишь только себя, свою музыку и людей перед сценой. Мы, как одно целое…

Элина Караваева повторяет: диджеинг – это не стремление завоевать награды. Сначала нужно опыта набраться. Причем речь даже не о мастер-классах от опытных диджеев, хоть и они не лишние, а возможность понять слушателей, их вкус и пристрастия. А это целая наука!

ColorFest: музыка в цветах

Лица и одежды, разрисованные во все цвета радуги. Землякам знакомы фестивали красок. С недавних пор Элина примкнула к составу организаторов ярких действ. Вместе с ребятами из Могилева она ездит по городам Беларуси. Это под ее треки молодежь обсыпается разноцветной пылью и «рвет »танцпол на протяжении нескольких часов.

— Самая зажигательная публика была в Березино, — делится DJ Elina. – Народ «заводился», как говорится «по щелчку», от сцены не отходил никто. И так всю программу. Подростки подпевали, орали так, что вместе с ними МС голос сорвал.

«Сердце бьется в такт». DJ Elina, как никто другой, понимает емкий смысл этой фразы. Сотни людей на танцполе, подчиненные ритму. Вот тогда-то и наступает та самая метаморфоза. Из скромной школьницы Элина превращается в человека, способного повести за собой людей. Как Данко у Горького. Только роль пылающего сердца в музыкальной истории отведено контроллеру.

Из последних выступлений – фестиваль на День города в Гродно. Там Элина играла на «разогреве» у хедлайнеров, в том числе из США. Отработала с сорокаминутной программой на одной сцене с диджеями из Гродно, Минска.

— А автографы у звезды просят? — интересуюсь в шутку. И неожиданно получаю абсолютно серьезный ответ.

— У меня действительно есть фанаты. Подростки специально приезжают на мои выступления из других городов. И всегда просят сделать сэлфи с DJ Elina.

Жизнь закулисная, она же кочевая

Временные рамки выступлений за пультом всегда разные: от нескольких треков, до многочасовой программы. Здесь без поддержки не обойтись.

Наверное, ничего бы не было — ни оборудования для сведения треков, ни цветомузыки, ни поездок – если бы не родители. Папа Олег во всех вопросах подставляет плечо: сопровождает дочь в «гастрольных» турах, помогает с репертуаром. Он и учитель, и добрый друг.

Мама Аня помогает Элине со сценическим образом: делает профессиональный макияж, работает над созданием костюмов.

— А что это за история со съемками? — интересуюсь я.

— Ой, это отдельная «песня»! — смеется Элина. — Я снималась в видеоприглашении на  тусовку в стиле Макса Коржа «Стилево 2.0», которая пройдет в Могилеве. Это такой мини-ролик. Он, кстати, в интернете есть.

Действительно! В кадре, среди двух десятков подростков, — Элина. Снова новая. С начесом, огромными серьгами-кольцами, в кожаной мини и лосинах ядовито-оранжевого цвета.

Тем, кто ностальгирует по лихим 90-м, советую посмотреть!

О недочетах и перспективах

Элина признается, начального музыкального образования у нее нет. И этот факт диджей-самоучка в заслугу себе не ставит. Наоборот, уверена: пробелы в знаниях нужно восполнить. Поэтому прерванное обучение в ДШИ девушка решила с этого года возобновить.

Слух и чувство ритма есть, а вот знаний для того, чтобы создавать собственную музыку, увы, не хватает. А со своей программой можно будет выходить на новый уровень, покорять уже не только белорусскую молодежь. «Поднатаскается» — и на открытый фестиваль электронной танцевальной музыки в Майами рванет! На тот самый, с которого все и началось.

Что ж, планка высокая. Впрочем, как и желание воплотить мечту в жизнь.

Словарь «МП»:

Трек — звуковая дорожка, электронная музыкальная композиция, мелодия.

Контроллер — регулятор, управляющее устройство, диджейский пульт.

Сведение, микширование — стадия создания из отдельных записанных треков конечной записи.

Ремикс — версия музыкального произведения, записанная позже оригинальной версии, как правило, в более современном варианте аранжировки.

Хедлайнер — наиболее привлекающий внимание публики участник представления, концерта, фестиваля, имя которого стоит в заголовке афиши, выступающий, как правило, в конце.

МС — ведущий мероприятий, артист, в сопровождении электронной танцевальной музыки произносящий со сцены слова, чтобы раззадорить публику, а также представить диджея.

Алеся МУХАЧЕВА.

 

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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  Умная, талантливая, перспективная, юная. Все эти определения как нельзя лучше подходят нашей героине. В начале года Элина Караваева вернулась
 
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