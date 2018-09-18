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Председатель Быховского райисполкома Дмитрий Мартинович встретился с молодыми специалистами

19.09.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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На Быховщине в этом году после окончания высших и средних учебных учреждений образования начали трудовую деятельность 120С. А вчера с ними традиционную встречу провел председатель райисполкома Дмитрий Мартинович.

Председатель Быховского райисполкома Дмитрий Мартинович встретился с молодыми специалистами

 


Председатель Быховского райисполкома Дмитрий Мартинович встретился с молодыми специалистами

Мероприятие, в котором также участвовали председатель райсовета депутатов Вячеслав Сидоренко и заместитель председателя райисполкома Виктор Агнетов, началось с показа небольшого видеофильма о социально-экономическом развитии района, его историческом и культурном наследии.

Сегодня молодые кадры пополнили сельхозорганизации, учреждения образования, здравоохранения, лесного хозяйства. Причем большинство прибывших — наши земляки.

По словам Дмитрия Мартиновича, местной властью делается многое, чтобы вчерашние выпускники вузов и ссузов не только успешно закреплялись, но и принимали решение остаться на быховской земле. Первое рабочее место — своеобразная стартовая площадка, которая может способствовать профессиональному и карьерному росту. Но для этого нужно оттачивать полученные знания и навыки. А в районе для этого созданы все необходимые условия. Важно еще стремиться быть целеустремленными. Здоровые амбиции тоже всегда приветствуются.

Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Тамара Семенова отметила, что в свободное от работы время молодые люди могут найти себе занятия и по интересам. Например, освоить актерское мастерство, вступив в театральный коллектив «Родник», действующий на базе районного центра культуры. Профессионально заняться вокалом или декоративно-прикладным искусством. Призвала посетить кинотеатр «Родина», где демонстрируются фильмы в 3D качестве и высказала идею даже создать команду КВН.

Заведующий сектором спорта и туризма райисполкома Александр Екимов говорил о том, где можно заняться физической культурой. Он отметил при этом, что в физкультурно-оздоровительном центре можно приобрести специальный абонемент «Молодой специалист», который дает право с 50% скидкой посещать, например, бассейн и тренажерный зал.

Заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Николай Пугачев напомнил, что молодые специалисты принимаются на работу на должности в соответствии со специальностью и квалификацией, полученными ими в учреждении образования и указанными в свидетельстве о направлении на работу. Выпускникам также предоставляются гарантии и компенсации. А выплата денежной помощи осуществляется нанимателем в месячный срок со дня заключения трудового договора в полном размере независимо от количества использованных дней отдыха.

Председатель районного объединения профсоюзов Наталья Приборец рассказала о коллективном договоре, который гарантирует работникам высокий уровень социальной защищенности.

Представители центра банковских услуг №706 филиала №700 Могилевского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Быхова и расчетно-кассового центра г. Быхова филиала ОАО «Белагропромбанк» Могилевского областного управления поведали о содействии в получении льготных кредитов на приобретение домашнего имущества, товаров первой необходимости выпускникам учреждений высшего и среднего специального образования, приступившим к работе не по месту жительства родителей, в соответствии с указом Президента Беларуси №631 от 27 сентября 2000 года «О дополнительных мерах по повышению заработной платы и предоставлению льготных кредитов отдельным категориям граждан».

Молодым специалистам встреча предоставила возможность вступить в прямой диалог с руководством района и на волнующие вопросы получить ответы.

Интересными стали результаты ранее проведенного анкетирования среди молодых специалистов. Так, по профилю образования большинство прибывших в наш район — это медицинские и педагогические работники. Чрезмерный объем работы с документацией явился главной причиной, которая препятствует выполнению профессионального долга. Условиями труда и режимом работы парни и девушки в целом удовлетворены, как и защитой прав в сфере трудовых отношений. А вот низкий заработок может серьезно повлиять на решение молодых специалистов уволиться с первого места работы.

Сергей ЛЕВЧЕНКО.

 
 
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  На Быховщине в этом году после окончания высших и средних учебных учреждений образования начали трудовую деятельность 120С. А вчера
 
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