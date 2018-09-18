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Михаил Захаров проспорит коньяк, если хоккейная сборная Беларуси в 2019 году вернется в элиту ЧМ
Следующей весной хоккейной сборной Беларуси под началом
Рулевой солигорского «Шахтера» Дмитрий Шульга считает, что белорусы способны вернуться в топ-дивизион с первой же попытки.
— Вернуться мы можем прямо с ходу. Я думаю, что тут проблем в этом [не должно быть]… Ну, они, будут, наверное, но возможности есть. Исполнители, думаю, тоже найдутся. Другой вопрос, что, наверное, есть у нас немножко провал по поколениям — и какое-то определенное время уйдет на то, чтобы вырастить игроков уровня Цыплакова, Антоненко, Костицыных, — сказал Дмитрий Шульга.
Бессменный главный тренер минской «Юности» Михаил Захаров заявил, что поставит наставнику «Шахтера» бутылку коньяка, если сборная Беларуси выполнит задачу в Казахстане.
— Если наша команда попадет в элиту, я буду, честно говоря, очень рад. Я даже поставлю бутылку коньяка Шульге, потому что, я думаю, это будет очень и очень трудно сделать. Очень трудно!
Защитников нет, вратарей нет, нападающих… Ровно с 2005 года, я посмотрел — за 13 лет не получилось ни одного хорошего хоккеиста, который мог бы попасть в КХЛ. Смотрите, сегодня «Раубичи» — проект хороший. А никто в КХЛ не играет. Ни один, кто играл в Раубичах, в U-20, U-18, не играет в КХЛ. Был у нас один Воробей, лимитчик. И все. Ни одного нет. Вот что плохо!
Если такой проект, как «Раубичи», существует, он должен намного сильнее работать, чтобы все наши 20 хоккеистов, которые выходят из молодежной сборной, играли в нашей лиге. К сожалению, ни один хоккеист, по сути дела, не играет. Дроздов [в минском «Динамо"] играет 40 секунд, Литвинов — 4 минуты, — сказал Михаил Захаров.
С 29 апреля по 5 мая 2019 года на чемионате мира в Казахстане в группе "А" дивизиона I сборная Беларуси сразится за два пропуска в элитный эшелон с Казахстаном, Словенией, Венгрией, Южной Кореей и Литвой.
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Главные тренеры "Юности" Михаил Захаров и "Шахтера" Дмитрий Шульга дали свои прогнозы насчет возвращения национальной команды в класс сильнейших.
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