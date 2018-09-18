Названы города мира с самой переоцененной недвижимостью

Журнал The Economist составил рейтинг городов с самой переоцененной недвижимостью. В список попало 22 города мира, а возглавили его Гонконг, Окленд и Париж.

В этих городах "квадраты" стоят значительно дороже, чем могут себе позволить платить за покупку или аренду люди со средним по городу доходом. Так, в Гонконге, лидере рейтинга, сложилась ситуация, когда молодежь нередко арендует за сравнительно низкую плату помещения в мало приспособленных к проживанию промышленных зданиях, пренебрегая комфортом и безопасностью.

В первой десятке, помимо названных городов, - Брюссель, Ванкувер, Лондон, Осло, Сидней, Амстердам и Копенгаген. В них ситуация получше, но все же их невозможно назвать мегаполисами, в которых комфортно решать вопросы с жильем.