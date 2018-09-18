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Разработчики создадут проекты в сфере финансовых технологий на 48-часовом Imaguru FinTech Global Hackathon

19.09.2018 08:04 — Разное | Интерфакс  
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Пятый Imaguru FinTech Global Hackathon состоится 21-23 сентября в Imaguru Startup Hub.

Разработчики создадут проекты в сфере финансовых технологий на 48-часовом Imaguru FinTech Global Hackathon

FinTech Global Hackathon - это соревнование разработчиков, во время которого они предлагают умные решения в сфере финансовых технологий (FinTech). Генеральным партнером мероприятия по традиции выступит Приорбанк – startup-friendly ведущий коммерческий банк Беларуси.

В честь первого юбилея хакатона организаторы сделают его особенным и проведут под знаком "Global", что означает новый международный формат соревнования. Для участия в мероприятии в Минск приедут представители локальных финтех-сообществ Беларуси, России, Литвы, Латвии, Украины, Польши и других стран. Здесь они объединяться в команды, чтобы посвятить 48 часов разработке стартап-идеи. Курировать и направлять участников будут опытные менторы из Беларуси и других стран. На протяжении всего хакатона для команд будут организованы нетворкинг-сессии, полезные мастер-классы и интересные активности. Окончится Imaguru FinTech Global Hackathon масштабным финалом, где команды представят свои инновационные проекты международному жюри. Самые интересные и перспективные стартапы будут награждены ценными призами, которые, по словам организаторов, "стоят того, чтобы за них побороться".

FinTech - относительно новая отрасль, состоящая из компаний, использующих новые технологии и различные инновации, чтобы конкурировать с традиционными финансовыми организациями в лице банков и посредников на рынке финансовых услуг. В сфере FinTech создаются "умные" решения, позволяющие улучшать нынешнюю финансовую систему при помощи актуальных IT-технологий. Наиболее активно такие разработки применяются в онлайн-платежах, денежных перечислениях, кредитах, сборе средств, управлении активами и т.д. Перспективность и востребованность FinTech легко доказывается цифрами: по данным исследований, каждый третий человек сегодня пользуется двумя и более финтех-сервисами, ведь они значительно упрощают и ускоряют стандартные денежные процедуры. Динамичное развитие финансовых технологий дает разработчикам возможность создать уникальный стартап и оставить след в этой отрасли – а команду для реализации своей идеи можно с легкостью найти как раз на подобных хакатонах.

К участию в Imaguru FinTech Global Hackathon приглашаются программисты, дизайнеры, маркетологи, бизнес-аналитики, специалисты и эксперты банковской и финансовой сфер. На время 48-часовой командной работы над проектом им будут предоставлены помещения коворкинга Имагуру, где они смогут похакатонить, поесть и выпить кофе со снеками за счет организаторов, а также переночевать. 

Присоединиться к Imaguru FinTech Global Hackathon можно, пройдя регистрацию на сайте https://fintech.by/.

 
Теги: Минск
 
 
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