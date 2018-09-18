Ученые назвали бытовую химию причиной детского ожирения

Ученые из Альбертского университета, Канада, предположили значительное влияние микрофлоры кишечника на развитие организма малышей.

Проводя исследование они также учли воздействие бытовых чистящих средств, включая дезинфектанты и детергенты, на бактерий, в данном конкретном случае - микрофлору.

Анализ кишечной микрофлоры 757 детей в возрасте 3-4 лет, в связке с показателями их веса и частотой применения их родителями бытовой химии, подтвердил гипотезу ученых: у малышей, живущих в домах, где часто применяли чистящие средства, отмечался пониженный уровень микроорганизмов Clostridium и Haemophilus, и повышенный - Lachnospiraceae. В процессе взросления такие дети стремительно набирали вес, отклоняясь от возрастной нормы.