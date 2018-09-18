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Ученые назвали бытовую химию причиной детского ожирения

19.09.2018 08:03 — Разное | Интерфакс  
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Ученые из Альбертского университета, Канада, предположили значительное влияние микрофлоры кишечника на развитие организма малышей.

Проводя исследование они также учли воздействие бытовых чистящих средств, включая дезинфектанты и детергенты, на бактерий, в данном конкретном случае - микрофлору. 

Анализ кишечной микрофлоры 757 детей в возрасте 3-4 лет, в связке с показателями их веса и частотой применения их родителями бытовой химии, подтвердил гипотезу ученых:  у малышей, живущих в домах, где часто применяли чистящие средства, отмечался пониженный уровень микроорганизмов Clostridium и Haemophilus, и повышенный - Lachnospiraceae. В процессе взросления такие дети стремительно набирали вес, отклоняясь от возрастной нормы.

 
 
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Ученые из Альбертского университета, Канада, предположили значительное влияние микрофлоры кишечника на развитие организма малышей. Проводя исследование они...
 
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