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Эксперты назвали страны, в которых на пляже отдыхать осенью гораздо выгоднее, чем летом. И не хуже

19.09.2018 08:03 — Разное | Интерфакс  
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Эксперты определили страны с пляжным отдыхом, которые выгоднее посещать осенью, сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" PR-директор туристического сервиса Aviasales Янис Дзенис.

"По статистике, на лето приходится 39% всех бронирований. При этом, назначив отпуск на сентябрь-октябрь, можно неплохо сэкономить. Эксперты утверждают, что авиабилеты под конец бархатного сезона можно купить на 24% дешевле, чем в июне-августе", - рассказал он.

Так, стоимость авиабилетов в Грецию с окончанием высокого туристического сезона уменьшилась на 35%. Бархатный сезон в стране начинается только в сентябре, воздух прогревается до +28 градусов, а вода до +25. "Во второй половине месяца отдыхать комфортнее на таких курортах, как Крит или Родос. Купаться в Греции можно практически до ноября", - отметил Я.Дзенис.

Также за пляжным отдыхом стоит отправиться на курорты Испании: Тенерифе, Ибица, Валенсия или Аликанте. Температура там такая же комфортная, как и в Греции.

По словам Я.Дзениса, октябрь и ноябрь являются отличным временем для посещения ОАЭ. При этом осеннее путешествие в Эмираты позволит сэкономить на перелете до 50%. Осенью воздух прогревается до +30 градусов, а температура воды в море не опускается ниже +28.

Другим местом для путешествия в октябре является Тель-Авив. Не считая того, что это город со множеством баров, клубов и ресторанов, там также популярен пляжный отдых. Осенью температура в море варьируется от +25 до +27 градусов. "Перелет из Москвы в столицу Израиля можно найти на 63% выгоднее лета", - добавил Я.Дзенис.

По его словам, для выбора более экзотических направлений стоит обратить внимание на Тринидад и Тобаго, Мадагаскар и Панаму, однако такой отпуск не будет стоить дешево.

 
 
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Эксперты определили страны с пляжным отдыхом, которые выгоднее посещать осенью, сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" PR-директор туристического сервиса Aviasales Янис...
 
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