Военные осваивают 3D-печать

Командование морской пехоты США, используя 3D-печать, возвело здание площадью 46 "квадратов" за 40 часов в армейском инженерном центре исследований и разработок в Шампейне, штат Иллинойс.





"Раньше здания уже печатали, но еще никогда - на месте строительства и непрерывно. Это произошло впервые в мире", - рассказал руководитель проекта капитан Мэтью Фридел. Как он считает, сроки строительства можно сократить до одного дня, если задействовать робота для размешивания и закачивания бетона - на этот раз принтер загружали посменно бетоном четыре человека.

В любом случае, отметил Фридел, обычно на строительство деревянных казарм десяти американским морпехам требуется пять дней.

Капитан напомнил, что два года назад военное командование обозначило цель на ближайшие годы: роботы должны выполнять самые скучные, опасные и грязные работы. "А стройплощадка на поле боя все это в себе совмещает. Мы не хотим, чтобы ни на учениях, ни в боевой обстановке, ни во время гуманитарных миссий морские пехотинцы таскали стройматериалы и махали кувалдами. У них другие задачи".