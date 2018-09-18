К сожалению, не каждый удосуживается ознакомиться с рекомендациями спасателей, отправляясь в лес за грибами, отмечает МЧС: "Как итог - все чаще в сводках мелькают новости про заблудившихся грибников".

Что же, попробуем еще раз напомнить советы МЧС по тому, что брать с собой в лес, как себя в нем вести, ища грибные места, и, бонусом, - рекомендации спасателей по правильной обработки и готовке грибов.





Собираясь в лес, соблюдайте следующие рекомендации:

по возможности, не отправляйтесь в лес в одиночку;

научитесь пользоваться компасом, изучите основные правила ориентирования в лесу;

обращайте внимание на погодные условия – в пасмурную погоду поход лучше отложить;

надевайте удобную, непромокаемую одежду и обувь, желательно ярких тонов;

возьмите с собой компас, заряженный телефон, минимальный набор лекарств, нож, спички, запас еды и воды;

сообщите родственникам или знакомым о предполагаемом маршруте и времени возвращения, своевременно информируйте их, если планы изменились.

Заблудиться можно как в абсолютно неизвестном, так и в хорошо знакомом лесу. Способность ориентироваться у всех людей развита неодинаково. Один с легкостью найдет дорогу в самых трудных условиях, а другой умудрится сбиться с пути даже в привычных окрестностях.

Главное правило при входе в лес - всегда запоминайте, с какой стороны вы зашли и где в этот момент находится солнце. Это понадобится вам, когда будете возвращаться обратно. К слову, около 7 часов утра солнце всегда на востоке, в час дня – на юге, в семь вечера – на западе. Мало кто знает, но часы со стрелками можно использовать в качестве компаса. Если на солнце направить часовую стрелку, а угол, образованный ею и цифрой 1, поделить пополам, то линия деления всегда будет указывать точно на юг.





Если все же заблудились

Если вы все же заблудились – паниковать бессмысленно. Успокойтесь, остановитесь и подумайте. Во-первых, прислушайтесь: шум трактора слышно за 3-4 км, лай собаки – за 2-3 км, идущий поезд – за 10 км. Все эти звуки могут вывести вас к людям. Важными ориентирами будут линии электропередачи, просеки и тропинки, реки или ручейки. Обнаружив любой из этих объектов, идите вдоль него, и вы обязательно найдете людей. Обязательно оставляйте за собой пометки: зарубки на стволах деревьев, сломанные ветки, части одежды и др. Почувствовав дым – идите против ветра, то есть к источнику дыма. Чтобы идти прямо, а не кружить все время совмещайте в поле зрения два пройденных объекта.

Стороны света в лесу можно определить по признакам природной среды. Так, кора деревьев с северной стороны, как правило, грубее, а стволы, камни и пни обильнее покрываются лишайниками, мхом и грибами. Смола же на хвойных деревьях, наоборот, накапливается южнее. Живым компасом для наблюдательного человека будет лебеда. Как только заходит солнце, она наклоняет верхушку стебля на запад и остается в таком положении до утра. "С видом на юг" чаще всего строят свои жилища муравьи и степные пчелы.

Не следует выбираться из лесу ночью: начинает темнеть – лучше займитесь обустройством места для ночлега. Для этого подойдет яма от вывороченного с корнем дерева. Из веток сделайте убежище наподобие шалаша и подстилку из подручных материалов. Создайте запас сухого топлива и разведите костер (лучше всего «таежный костер» - на толстое бревно кладут 3-4 более тонких и пододвигают их друг к другу по мере сгорания). Кстати, о борьбе с холодом. Лист газеты, засунутый под одежду, уменьшит теплоотдачу вдвое. Такой же эффект дает и листва, набитая под одежду.

Теперь о пище. Обычно человек может обходиться без еды две недели. Люди, живущие в городе, плохо разбираются, что в лесу съедобно, а что нет. Поэтому самое главное – не рисковать, и если нет продуктов, лучше поголодать. Неприятные ощущения – тошнота, головная боль пройдут на вторые сутки. По возможности пейте воду и двигайтесь к цели.

Если вы надеетесь на спасателей, родных или друзей, оставайтесь на месте. Организуя ночлег, позаботьтесь, чтобы ищущие вас не прошли мимо, - повесьте на кусты носовой платок, лист бумаги, обломайте ветки, потрите травой стволы деревьев.





Сбор грибов

По способности накапливать цезий-137 грибы условно можно разделить на четыре группы:

Аккумуляторы: горькушка, колпак кольчатый (курочка), гриб польский, маслёнок, моховик. В плодовых телах этих грибов даже при загрязнении почв, близких к фоновому значению (0,1-0,2 Ки/км2), содержание цезия-137 может превышать допустимый уровень (370 Бк/кг). Поэтому сбор этих грибов в загрязненных лесах не рекомендуется.

Сильнонакапливающие: груздь, скрипица, волнушка, зеленка, решетник, сыроежка. Собирать грибы этой группы допускается при плотности загрязнения почв до 1 Ки/км2 с обязательным радиометрическим контролем.

Средненакапливающие: лисичка настоящая, подзеленка, белый гриб, подберезовик, подосиновик, сморчек, рыжик.

Слабонакапливающие: опенок, гриб-зонтик, дождевик, шампиньон.

Заготовку грибов, относящихся к средне- и слабо-накапливающим радиоцезий группам, рекомендуется проводить в лесах с плотностью загрязнения почв до 2 Ки/км2 с обязательным радиометрическим контролем.

Накопление радионуклидов в грибах различается не только по их видовой принадлежности, но и по содержанию в отдельных частях плодовых тел у одного вида. У грибов с хорошо развитой ножкой (белый, подберезовик, подосиновик, польский гриб), как правило, содержание радионуклидов в шляпках в 1,5-2,0 раза выше, чем в ножках.

Различий в содержании цезия-137 в молодых и старых грибах не установлено. Тем не менее, рекомендуется собирать молодые грибы, так как в старых могут накапливаться ядовитые вещества.

Снизить содержание цезия-137 в грибах можно, используя различные способы кулинарной обработки. Наиболее эффективными являются:

отваривание свежих грибов;

вымачивание свежих грибов;

вымачивание и последующее отваривание сушеных грибов.





Отваривание свежих грибов

По интенсивности снижения содержания цезия-137 при отваривании грибы можно сгруппировать следующим образом:

группа 1 - подосиновик, подберезовик и белый гриб;

группа 2 - моховики, решетник и польский гриб;

группа 3 - зеленка, подзеленка, грузди.

Ниже приведено время кипячения грибов, необходимое для снижения содержания цезия-137 в два раза.

Наименование грибов Время кипячения Подосиновик, подберезовик и белый гриб ~30 мин. Моховики, решетник и польский гриб ~6-8 мин. Зеленка, подзеленка, грузди ~4-5 мин.

Для снижения активности в грибах в 8 раз их следует отварить три раза (продолжительность каждого кипячения одинаковая, см. таблицу выше) со сменой воды после каждой варки.

Использование соли, столового уксуса или лимонной кислоты на выход радионуклидов из грибов не влияет, зато грибы лучше сохраняют товарный вид и пищевую ценность.

Предварительное замораживание грибов не влияет на снижение содержания цезия-137 при отваривании.

Вымачивание свежих грибов

При вымачивании пластинчатых грибов (грузди, зеленка, подзеленка и др.) в течение 12 часов достигается снижение содержания цезия-137 в 1,5-2 раза. Таким образом, вымачиванием свежих пластинчатых грибов в течение 2-3 суток со сменой воды через каждые 12 часов можно достичь снижения содержания цезия -137 в 4-6 раз.

Вымачивание и последующее отваривание сушеных грибов

При вымачивании сушеных грибов время, необходимое для снижения содержания цезия-137 в два раза, составляет 6-12 часов. Последующее отваривание вымоченных грибов для снижения содержания цезия-137 проводят с той же продолжительностью, что и для свежих грибов данного вида. Двукратное вымачивание и последующее двукратное отваривание сушеных грибов снижает содержание цезия -137 в 8-10 раз. Максимального снижения содержания радиоцезия в сушеных грибах можно добиться путем их 2-х или 3-х кратного вымачивания и последующего 2-х или 3-х кратного отваривания.

По материалам МЧС Беларуси