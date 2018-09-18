Apple стала хвалить новые iPhone в четыре раза больше

Apple очень любит использовать прилагательные в превосходной степени на презентациях своих гаджетов.

Одному из пользователей социального новостного сервиса Reddit, думается, самому дотошному из всех, показалось, что со временем число хвалебных эпитетов в адрес iPhone, не от покупателей, а от разработчиков, все больше растет. И он не поленился проверить это. Вначале посчитал, сколько "amazing", "awesome" и иже с ними прозвучало в выступлении Стива Джобса в 2010 году. 28 раз, уже немало, учитывая, что все это "про эмоции, а не про факты".





Восемь лет спустя, в 2018-м, команда бренда под предводительством Тима Кука, на последней на сегодняшний день презентации, использовала слова вроде "великолепный" и "ошеломительный" 109 раз!



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