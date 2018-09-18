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Audi показала свой первый серийный электромобиль-внедорожник

19.09.2018 08:00 — Разное | Интерфакс  
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Audi показала на мероприятии в Сан-Франциско свой первый серийный электромобиль-внедорожник E-Tron. На европейских рынках он появится уже в этом году, в США - весной 2019 года.

Новый электромобиль, по оценкам экспертов, вполне может посоперничать с внедорожником Tesla, но из последних моделей он больше всего напоминает Jaguar I-Pace.

Audi показала свой первый серийный электромобиль-внедорожник

У E-Tron два электродвигателя суммарной мощностью около 310 л.с. Аккумулятор рассчитан на 95 кВт.ч, что обеспечивает запас хода до 400 км. Как показали тесты Audi, внедорожник может проехать без подзарядки более 300 миль (480 км), однако эти данные будут официально подтверждены позднее - после проверок регуляторами.

Запас хода увеличивается благодаря рекуперации энергии при торможении и использованию вторичных источников для обогрева салона и нормализации работы аккумулятора.

E-Tron - первая из моделей электромобилей, которые Audi планирует запустить в производство в ближайшие годы. Ожидается, что к 2025 году на дорогах будет восемь вариантов полностью электрических Audi. По словам руководителей концерна, для презентации был выбран Сан-Франциско, а не Брюссель, как предполагалось ранее, поскольку E-Tron разрабатывался в первую очередь для американского рынка.

Цена E-Tron составит от $74,8 тыс. до $86,7 тыс., начальный уровень чуть выше Jaguar i-Pace, но ниже Tesla Model X. Audi уже принимает заявки с возвратным депозитом в размере $1 тыс.

Audi показала свой первый серийный электромобиль-внедорожник

В европейской версии у E-Tron вместо зеркал заднего вида камеры, изображения с которых будут выводиться на экраны в салоне. В США действующие правила не позволяют использовать подобную комбинацию, однако Audi продолжает обсуждать этот вопрос с регуляторами.

 
 
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Audi показала на мероприятии в Сан-Франциско свой первый серийный электромобиль-внедорожник E-Tron. На европейских рынках он появится уже в этом году, в США - весной 2019...
 
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