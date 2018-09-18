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Sony перевыпустила первую PlayStation 24 года спустя

19.09.2018 09:49 — Разное | Tut.by  
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Sony сегодня анонсировала PlayStation Classic — уменьшенную версию первой оригинальной PlayStation. Об этом пишет fonearena.com.


В издании отмечают, что с момента выхода первой версии приставки прошло уже 24 года, а новая модификация Classic — это ее уменьшенная на 45% версия с 20 предустановленными играми вроде Final Fantasy VII, Jumping Flash, R4 Ridge Racer Type 4, Tekken 3 и Wild Arms.


В комплект поставки PlayStation Classic входит HDMI-кабель и два геймпада для совместных игр. Старт продаж устройства намечен на 3 декабря, цена — 100 долларов.

Смотрите, сколько стоят более современные PlayStation:

 
 
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Старт продаж устройство намечен на 3 декабря.
 
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