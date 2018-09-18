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Британец и его русская жена-модель стали жертвами отравления в Солсбери

19.09.2018 08:44 — Разное | Аргументы и факты  
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Британец и его русская жена-модель стали жертвами отравления в Солсбери
Getty Images

Инцидент произошел 16 сентября в итальянском ресторане Prezzo. Под конец ужина 42-летний Алекс Кинг и его 30-летняя супруга уроженка Нижнего Новгорода Анна Шапиро почувствовали себя плохо. По словам женщины, у ее мужа пошла пена изо рта. Пострадавших доставили в больницу, мужчину ввели в искусственную кому.

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Источники издания в правоохранительных органах сообщают, что могло произойти отравление стрихнином. Пресс-служба полиции графства Уилтшир заявила об отсутствии воздействия нервно-паралитического вещества.

Ресторан Prezzo в Солсбери находится в 300 м от ресторана Zizzi, где в день своего отравления в марте обедали бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ресторан закрыли, к месту ЧП выехали пожарные и машины скорой помощи.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Британец и его русская жена-модель стали жертвами нового отравления в Солсбери, сообщает газета The Sun.
 
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