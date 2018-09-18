На территории Яновского сельсовета ведётся работа по сносу пустующих домов





На территории Яновского сельсовета силами Ветковского ПМС ведётся работа по сносу пустующих домов. Так, планомерно, местный сельисполком претворяет в жизнь требования указа Президента Республики Беларусь №100 «О мерах по совершенствованию учёта и сокращению количества пустующих и ветхих домов в сельской местности». На начало года на территории сельсовета выявлено 72 пустующих домовладения. К настоящему времени принято 28 решений суда и райисполкома о сносе пустующих домов. 21 домовладение уже готово к сносу, по 35 ведётся сбор необходимых документов. В июле-августе 7 пустующих домовладений снесены, на эти цели освоено 10,55 тысячи рублей. Сегодня техника ПМС ведёт снос в Будище-Столбунском, а вскоре займётся уничтожением пустующих домов в Рассухе и Желудье.